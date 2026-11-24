Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Katie Couric năm 2009, Taylor Swift kể rằng khi cô khoảng 12 tuổi, những người bạn từng thân thiết bỗng không còn muốn chơi với cô. Nữ ca sĩ nhớ có lần cô đến ngồi cùng nhóm bạn trong giờ ăn trưa. Thấy cô ngồi xuống, họ liền bê khay thức ăn sang bàn khác. Cách các bạn bỏ đi ngay trước mặt khiến cô cảm thấy bị hắt hủi.

Bạn học cũ kể gì về Taylor Swift?

Trong bài viết mới có nhan đề The Mastermind đăng trên tạp chí Vanity Fair, bà Sharon Luyben - giáo viên âm nhạc cũ của Taylor Swift, bác bỏ lời kể của nữ ca sĩ về bữa trưa ở trường. "Chuyện đó không đúng. Ở trường chúng tôi, học sinh cấp hai được xếp chỗ ngồi cố định", bà nói. Khi được hỏi về cách sắp xếp chỗ ngồi trong nhà ăn, một bạn học cũ của Taylor Swift cũng nhớ rằng mỗi học sinh đều có chỗ riêng. Một người khác lại không chắc trường có áp dụng quy định này hay không. Lời bà Sharon Luyben vì thế đặt ra nghi vấn về diễn biến của bữa trưa cụ thể mà Taylor Swift từng kể. Còn việc nữ ca sĩ có từng bị bạn bè xa lánh trong những năm đi học hay không vẫn là câu hỏi nhận được những lời kể khác nhau.

Những chia sẻ của Taylor Swift về thời đi học một lần nữa thu hút sự chú ý sau khi cô giáo và bạn học cũ của nữ ca sĩ lên tiếng Ảnh: AFP

Chanice Skinner, người từng học cùng Taylor Swift, nhớ rằng nữ ca sĩ luôn thuộc nhóm nổi tiếng trong trường. Chanice Skinner cho biết khi nghe Taylor Swift công khai kể chuyện từng bị bắt nạt, cô khó liên hệ câu chuyện ấy với hình ảnh người bạn học trong trí nhớ của mình. Chanice Skinner thậm chí còn cho rằng "Taylor Swift từng là một trong những người bắt nạt bạn khác".

Arielle Peppers, một bạn học cũ khác, lại nhớ có lần Taylor Swift bị trêu chọc. Đó là lần giọng ca Love Story góp mặt trong buổi biểu diễn tài năng ở trường. Trước các bạn cùng lớp, cô hát về người mình thầm thích, còn mẹ cô phụ lắp đặt thiết bị âm thanh. Theo Vanity Fair, các bạn học khi ấy đã nhận ra niềm yêu thích biểu diễn của Taylor Swift. Một số người cũng nhớ gia đình cô có điều kiện tài chính tốt để hỗ trợ con gái theo đuổi âm nhạc từ sớm.

Bài viết The Mastermind đăng trên Vanity Fair được viết bởi một phóng viên đã phỏng vấn hơn 100 người bao gồm bạn cũ, giáo viên và những người làm việc trong ngành âm nhạc của Taylor Swift, tập trung vào quá trình phát triển, hoạt động âm nhạc và các mối quan hệ của cô. Xuyên suốt bài viết, tạp chí không nêu đích danh tên Taylor Swift mà gọi nhân vật chính là "The Star" và "The Mastermind", đồng thời đưa ra nhiều chi tiết dễ nhận biết về xuất thân và sự nghiệp của chủ nhân bản hit Blank Space.

Sau khi bài viết được đăng tải, dư luận trên mạng xã hội tiếp tục chia rẽ. Một số người chú ý đến lời kể của những người từng tiếp xúc với Taylor Swift. Số khác cho rằng sẽ thiếu công bằng nếu đánh giá con người cô chỉ dựa vào những ký ức học đường từ hàng chục năm trước và nhận xét của những nguồn tin ẩn danh.