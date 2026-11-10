Sự thật xung quanh tin tìm thân nhân của bé trai 6 tuổi bị bắt cóc

Bé trai 6 tuổi bị bắt cóc: Cha tên Tuấn Anh, mẹ tên Thu Thủy

Theo thông tin đăng tải trên mạng cho rằng Công an Quảng Ngãi đã giải cứu được 1 bé trai khoảng 6 tuổi bị nhóm buôn người qua biên giới dụ dỗ bắt đi. "Bé nói cha tên Tuấn Anh, mẹ tên Thu Thủy. Tình hình hiện nay bé rất hoảng loạn, đang được Trung tâm y tế dự phòng Quảng Ngãi chăm sóc", trích thông tin từ bài chia sẻ.

Thông tin tìm thân nhân cho bé trai 6 tuổi bị bắt cóc được nhiều người chia sẻ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo nội dung bài đăng trên mạng, sau khi bị bắt, nhóm nghi phạm đã khai chúng giả làm người đi thu mua ve chai vào các thôn xóm, dùng đồ chơi dụ các cháu nhỏ tới chỗ vắng rồi dùng khăn tẩm thuốc mê chụp vô mặt nạn nhân bất tỉnh, đem lên giấu trên xe nguỵ trang bán đồ chơi dạo.

"Bé này khi tỉnh lại tìm cách bỏ trốn nên đã bị chúng dùng dây điện đánh", bài đăng nêu thông tin trên. Dưới bài viết là lời kêu gọi chia sẻ, phổ biến thông tin để cháu bé sớm gặp được cha mẹ.

Nhiều bạn trẻ đặc biệt là cha mẹ có con nhỏ đã chia sẻ thông trên với mong muốn sớm giúp bé tìm về với gia đình. Chỉ vài ngày đăng tải, bài viết trên thu hút hàng ngàn lượt tương tác, bình luận, trong đó gần 2.000 lượt chia sẻ. Không ít người mong muốn hỗ trợ tìm kiếm thân nhân, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng cùng lan tỏa thông tin để gia đình sớm nhận lại con.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thư (35 tuổi, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn), chia sẻ cũng có con nhỏ, trái tim chị như thắt lại khi đọc thông tin này. "Mong gia đình sớm đón cháu về. Cũng làm mẹ có con nhỏ, trái tim mình như thắt lại, thương con quá", chị Ngọc Thư bày tỏ.

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự hoang mang lo lắng khi đọc thông tin này. Nhiều người thắc mắc vì sao không đưa hình em bé để thông tin được lan toả và gia đình dễ nhận biết sớm đón cháu bé về.

Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh là...

Đáng chú ý, trong bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, người đăng còn để lại thông tin: "Ai là thân nhân cháu bé liên lạc số điện thoại CA Quảng Ngãi: 021938 6666 - hoặc 0365443665 - 0989662113".



Để kiểm chứng thông tin, chúng tôi đã liên hệ số điện thoại 0989662113. Tuy nhiên, người đàn ông nghe máy khẳng định bản thân không liên quan đến vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo người này, số điện thoại cá nhân của anh đã bị người khác sử dụng trong bài đăng. "Nhầm máy rồi chị nhé. Tôi không biết chuyện gì, mấy hôm hàng trăm người gọi điện đến rồi", người đàn ông cho biết.

Ngày 10.11, trao đổi cùng phóng viên Báo Thanh Niên, Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, đơn vị đã khẩn trương tiến hành xác minh, kiểm tra để làm rõ tính xác thực.

"Qua công tác xác minh, cơ quan công an xác định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không xảy ra vụ việc trên", Đại tá Nguyễn Thành Long nói. Do đó, nội dung cho rằng Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tìm kiếm thân nhân cho bé trai bị bắt cóc là sai sự thật.