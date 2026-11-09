Chuyện dễ thương trên xe buýt ở TP.HCM

Tiếp viên dành tiền túi mua áo mưa tặng hành khách

Trên tuyến xe buýt 44 (Cảng quận 4 - Bình Quới), anh tiếp viên cầm bịch áo mưa tiện lợi tặng những vị khách trên xe, với lời nhắn: "Ngoài trời mưa, lát xuống mọi người nhớ mang vào kẻo ướt".

Anh là Nguyễn Tăng Hoàng Long (29 tuổi). Hỏi chuyện mới biết áo mưa là anh dùng tiền túi mua tặng hành khách. Xe dừng thì trời đã ngớt mưa, tôi cảm ơn và gửi lại anh áo mưa để tặng cho những hành khách sau.

Tiếp viên Nguyễn Tăng Hoàng Long bỏ tiền túi mua áo mưa tặng hành khách ẢNH: THANH ĐA

Anh Long tâm sự: "Mình thích giúp người khác thôi. Với lại số tiền đó là do mình mua vé số trúng thưởng. Số tiền trúng không nhiều, mình cũng muốn gửi lại một phần tặng mọi người".

Gắn bó với công việc tiếp viên xe buýt gần 2 năm nay, anh Long cho biết vào những ngày mùa mưa, chứng kiến hành khách loay hoay, thậm chí phải dầm mưa khi lên xuống xe, anh không khỏi chạnh lòng. Dành tiền túi mua áo mưa tiện lợi tặng khách là lời tri ân anh muốn gửi đến những người đã yêu mến xe buýt, tin tưởng và lựa chọn phương tiện giao thông công cộng.

Cô Lê Thị Hoài Hà (ở đường Lương Định Của, P.An Khánh, TP.HCM) vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc khi nhận món quà bất ngờ này. Với cô Hà, áo mưa tiện lợi không phải là vật đắt tiền, nhưng khiến cô cảm thấy ấm lòng, đặc biệt những ngày mùa mưa.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi xe buýt được nhận món quà dễ thương vậy. Mỗi tuần, tôi bắt 2 tuyến xe buýt để đi thăm mẹ ở viện dưỡng lão. Có lần tôi đi thăm mẹ, có mang ô nhưng kẹp nách lúc lên xe vội rơi mất. Lúc xuống xe buýt trời vẫn mưa to, tôi ướt sũng, về bị ốm", cô Hà xúc động nhớ lại. Với cô Hà, sự hào sảng, nghĩa tình của thành phố mang tên Bác đến từ những câu chuyện, những con người bình dị như vậy.

Học lỏm ngoại ngữ để hỗ trợ khách nước ngoài

Trên tuyến xe buýt 152 (khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - sân bay Tân Sơn Nhất), nam tiếp viên Nguyễn Thanh Hoan nhanh nhẹn hỗ trợ những vị khách nước ngoài. Không chỉ giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, anh Hoan còn chủ động học thêm tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc để trò chuyện và hỗ trợ hành khách.

Tiếp viên Nguyễn Thanh Hoan hỗ trợ khách nước ngoài ẢNH: THANH ĐA

"Mình giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Trung và Nhật là mình học lỏm, bập bõm thôi, chủ yếu cảm ơn, xin chào, cũng có vài câu để hỗ trợ. Trường hợp khó nữa thì mình dùng Google dịch", anh Hoan nói.

Đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài, anh Hoan nhận ra rằng chỉ cần biết một vài câu giao tiếp cơ bản bằng ngôn ngữ của họ cũng có thể giúp việc hỗ trợ trở nên dễ dàng hơn. Việc học ngoại ngữ của anh không xuất phát từ yêu cầu bắt buộc của công việc hay một chứng chỉ cần đạt được.

Thay vì chỉ đứng ở vị trí của một nhân viên làm nhiệm vụ kiểm soát vé và hướng dẫn hành khách, anh muốn trở thành người có thể trò chuyện, giải đáp những thắc mắc và giúp khách nước ngoài cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng xe buýt. "Tôi nghĩ một lời chào bằng tiếng Nhật, câu hỏi thăm bằng tiếng Trung hay những hướng dẫn đơn giản về điểm đến đôi khi đủ để hành khách cảm nhận được sự thân thiện của thành phố mình", nam tiếp viên chia sẻ.

Mỗi cuộc gặp gỡ trên các chuyến xe cũng trở thành cơ hội để anh thực hành thêm ngoại ngữ. Qua đó, vốn từ vựng và khả năng phản xạ của anh được cải thiện dần theo thời gian. Và thay vì chờ đến khi thành thạo mới bắt đầu giao tiếp, anh Hoan lựa chọn học đến đâu ứng dụng đến đó: "Sai thì những vị khách sẽ sửa cho mình".

Kinari (24 tuổi, du khách Nhật Bản) nói anh thường xuyên đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Lời chào, sự hỗ trợ từ nam tiếp viên Thanh Hoan khiến anh cảm nhận được sự thân thiện, ấm áp của thành phố. "Tôi thấy niềm say mê và tự hào về công việc trong ánh mắt, lời nói của anh ấy. Tiếng Anh của anh ấy rất tốt, tôi thấy anh ấy rất thân thiện với những vị khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Điều này khiến tôi rất vui", anh Kinari chia sẻ.

11 năm gắn bó với thành phố, rong ruổi trên những chuyến xe buýt, chúng tôi đã lắng nghe và chứng kiến nhiều câu chuyện dễ thương, xúc động. Đó là bác tài Nguyễn Đình Sơn luôn niềm nở từ tốn hỗ trợ khách; là tài xế Nguyễn Quốc Việt chạy chậm đợi học sinh Trường THPT Giồng Ông Tố, P.Bình Trưng, TP.HCM; là đi xe buýt miễn phí mà còn được bốc thăm nhận quà giá trị: iPhone 17, xe đạp, phiếu mua hàng, vé về quê ngày tết…

Một chiếc áo mưa, vài lời chào hỏi thăm có thể chỉ đồng hành với hành khách trong một đoạn đường ngắn; nhưng sự ấm áp từ hành động trao tặng sẽ ở lại lâu hơn thế. TP.HCM là điểm đến của đông đảo du khách quốc tế, chuyên gia, người lao động và những người nước ngoài đến sinh sống, du lịch, học tập. Trong đó, xe buýt là một phương tiện giúp tiết kiệm chi phí và giúp họ có cơ hội trải nghiệm nhịp sống đô thị.