Sự tương phản tại hạng mục phim hoạt hình xuất sắc của Quả cầu vàng 2022

Các tác phẩm tranh tài tại hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc của giải Quả cầu vàng 2022 (do Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood - HFPA tổ chức) bao gồm Encanto của các đạo diễn Jared Bush, Byron Howard, Luca của Enrico Casarosa, Raya and the Last Dragon của các đạo diễn Don Hall, Carlos López Estrada, Flee của nhà làm phim Jonas Poher Rasmussen và My Sunny Maad của đạo diễn Michaela Pavlátová.

Những tác phẩm đầy màu sắc

3/5 phim trong hạng mục đề cử Phim hoạt hình xuất sắc đều đến từ hãng Disney và tràn ngập màu sắc, âm nhạc. Bộ phim Raya and the Last Dragoncủa các đạo diễn Don Hall, Carlos López Estrada khai thác văn hóa các nước Đông Nam Á, kể câu chuyện cứu thế giới khỏi thế lực tà ác của cô nàng dũng cảm Raya (Kelly Marie Tran lồng tiếng) khi đồng hành với chú rồng Sisu (Awkwafina lồng tiếng). Phim được chấm 94% trên Rotten Tomatoes, được 100% khán giả đánh giá tích cực. Cũng tập trung điểm nhìn vào nữ giới và làm nổi bật sự dũng cảm của họ trên màn ảnh, phim Encanto của các đạo diễn Jared Bush và Byron Howard kể câu chuyện của cô gái Mirabel (Stephanie Beatriz lồng tiếng), người không có phép thuật nhưng lại có trọng trách gánh vác việc giải cứu phép thiêng. Phim cũng nhận được khen ngợi của các cây bút đánh giá khi được chấm 91% trên Rotten Tomatoes.

Huyền ảo không kém 2 tác phẩm trên, bộ phim hoạt hình thần kỳ về thế giới người cá là Luca của nhà làm phim Enrico Casarosa cũng nhận được nhiều lời khen với mức chấm khá là 7,5/10 trên IMDb và điểm số 7,1/10 trên Metacritic. Phim kể câu chuyện của 2 cậu bé người cá Luca (Jacob Tremblay lồng tiếng) và Alberto (Jack Dylan Grazer lồng tiếng) trong hành trình khám phá bản thân khi học lối sống của con người tại một thị trấn ven biển ở Ý.

Sự đối lập

Với 2 tác phẩm còn lại trong danh sách đề cử là Flee của đạo diễn Jonas Poher Rasmussen và My Sunny Maad của đạo diễn Michaela Pavlátová, "tông màu" dường như khác đi rất nhiều khi những tác phẩm này không nhìn cuộc sống qua lăng kính tuổi trưởng thành đầy thơ mộng như Luca hay phải giải cứu thế giới như Encanto và Raya and the Last Dragon. Các phim Flee và My Sunny Maad quăng con người vào những tình huống gai góc hơn: đi tìm bản thân trong quá trình rời bỏ đất nước và tình yêu nảy sinh giữa bối cảnh chính trị căng thẳng.





Phim Flee kể về một người đàn ông tên Amin Nawabi, người đã rời bỏ quê hương mình và lần đầu tiên "bật mí" những điều thầm kín của bản thân. Theo tờ Times of Israel ngày 10.12, xu hướng tính dục chỉ là một trong rất nhiều vấn đề mà Amin Nawabi chia sẻ với mọi người, hay nói đúng hơn là chia sẻ với chính đạo diễn Jonas Poher Rasmussen, người trực tiếp đưa câu chuyện của anh lên màn ảnh và đến với công chúng. Phim Flee đề cập đến không chỉ hành động sống ly hương của Amin Nawabi mà qua lời kể của anh, nó nhẹ nhàng lật giở lại cả một dòng họ với cuộc sống rày đây mai đó xuyên suốt lịch sử. Một bộ phim tốn 8 năm ròng rã để thực hiện, được giới phê bình phương Tây tung hô nhiệt liệt (nhận mức chấm 98% trên Rotten Tomatoes, 9,1/10 trên Metacritic và được dán nhãn "phải xem" - must-see). Tờ Los Angeles Times ca ngợi Flee "là một trong những tác phẩm giàu tính người nhất năm" còn RadioTimes, RogerEbert.com thì ca ngợi phong cách hoạt hình quyến rũ của tác phẩm. Flee không bàn về những điều vĩ mô như phải cứu nhân loại, trách nhiệm cộng đồng mà Flee "cày những luống cày" rất sâu về vấn đề bản thể của một con người vượt qua lịch sử, biên giới địa lý.

Còn với My Sunny Maad, vấn đề mà phim chạm vào cũng gai góc không kém: nói về con người giữa vòng xoáy chính trị. Phim kể về một người phụ nữ Cộng hòa Séc sẵn sàng rời bỏ châu Âu để đi theo tiếng gọi con tim với một người đàn ông Afghanistan. Những khác biệt về chính trị, văn hóa có nguy cơ làm rạn nứt cuộc hôn nhân một cách vô hình. Tạp chí Variety trong bài đánh giá phim ngày 14.12 gọi người phụ nữ Cộng hòa Séc trong phim là "vứt bỏ tự do trời Âu để sống vì tình". Phim chuyển thể từ một quyển tiểu thuyết của nhà báo điều tra người Cộng hòa Séc là Petra Procházková, mà vấn đề của quyển sách bàn tới là sự phức tạp chính trị tại Kabul (Afghanistan) ở thế kỷ 21.

Mặc dù tương phản nhau là thế nhưng "ngựa chiến" nào có khả năng giành chiến thắng tại hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc của giải Quả cầu vàng 2022 vẫn còn là dấu hỏi. Hạng mục này tại mùa giải 2021 trao chiến thắng cho phim Soul của Disney, mùa giải năm 2020 thì trao cho phim hoạt hình tĩnh vật Missing Link của hãng Laika, mùa giải năm 2019 thì trao cho phim Spider-Man: Into the Spider-Verse của Sony. Lưu ý rằng, những tác phẩm mà 3 phim này "tranh cạnh" để giành chiến thắng sau cùng đều xuất sắc và độc đáo về hình thức. Phim hoạt hình hay nhất mùa giải lần thứ 79 sẽ được trao vào ngày 9.1.2022.