Sửa đổi chế độ tiền lương cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể

Tại phiên họp ngày 30.12, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức T.Ư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trong tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với những kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức T.Ư.

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Trung tâm dịch vụ hành chính công tại TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin.

Tập trung nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền về hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tốt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giao Đảng ủy Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND xã, phường, đặc khu.

Ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204 về phụ cấp đối với chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp xã, hoàn thành trong tháng 12.2025.

Đồng thời, sớm hoàn thiện quy định về phân loại và thời hạn giải quyết đối với các thủ tục hành chính có tính chất phức tạp; quy trình chuẩn đối với các thủ tục phải xác minh nhiều bước, liên thông nhiều cơ quan; quy định rõ trách nhiệm và thời hạn phối hợp của các cơ quan liên quan; điều chỉnh tiêu chí kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo tính chất hồ sơ, bảo đảm khách quan, phù hợp thực tiễn.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền, phạm vi hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cho phù hợp với chủ trương chuyển giao các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sửa đổi tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc

Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư và các cơ quan liên quan sơ kết, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 304 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phù hợp, sát thực tiễn.

Giao Ban Tổ chức T.Ư khẩn trương tham mưu, trình Ban Bí thư ban hành văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 128 của Ban Bí thư khóa IX về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy địa phương khẩn trương kiện toàn đủ số lượng cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định. Lựa chọn, bổ nhiệm đối với chức danh phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã...

Đặc biệt, đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia ban chỉ huy quân sự cấp xã; giao Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án, trong đó xác định rõ lộ trình, mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách…; báo cáo Bộ Chính trị trong quý 1/2026.