Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sữa gạo: Lợi ích và những lưu ý quan trọng khi dùng

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
10/12/2025 00:07 GMT+7

Sữa gạo là loại sữa thực vật được làm từ gạo xay nhuyễn và nước rồi lọc bỏ bã, sau đó được tăng cường thêm nhiều vi chất để nâng giá trị dinh dưỡng.

Bà Sarah Jividen, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết việc dùng sữa gạo thường xuyên có thể mang lại một số lợi ích nhất định nhưng cũng tạo ra vài rủi ro.

Việc hiểu rõ đặc điểm của sữa gạo giúp người dùng cân nhắc lượng tiêu thụ phù hợp, tránh phụ thuộc quá mức và đảm bảo cơ thể vẫn nhận đủ dinh dưỡng từ nhiều nguồn thực phẩm khác, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Lợi ích sức khỏe của sữa gạo - Ảnh 1.

Dùng sữa gạo thường xuyên mang lại một số lợi ích nhất định nhưng cũng tạo ra vài rủi ro

Ảnh: AI

Không gây dị ứng

Sữa gạo không chứa lactose và các protein dễ gây dị ứng. Vì vậy, nó là lựa chọn phù hợp với người dị ứng sữa bò hoặc không dung nạp lactose.

Người không dung nạp lactose có thể giảm tình trạng đầy hơi và khó chịu tiêu hóa khi thay thế sữa bò bằng sữa gạo.

Tốt cho tim mạch

Sữa gạo tự nhiên chứa lượng chất béo bão hòa rất thấp và không có cholesterol. Đây là điểm có lợi khi so sánh với một số loại sữa động vật có hàm lượng chất béo cao.

Việc dùng sữa gạo giúp giảm lượng chất béo bão hòa đưa vào cơ thể và góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Lưu ý khi tiêu thụ sữa gạo

Trong khoảng 240 ml sữa gạo có khoảng 23 g carbohydrate, bao gồm cả lượng đường được bổ sung.

Hàm lượng carbohydrate và đường trong sữa gạo làm đường huyết tăng nhanh hơn các loại sữa có lượng carbohydrate thấp. Những người mắc bệnh tiểu đường hoặc theo dõi đường huyết cần chú ý đến điều này.

Một khẩu phần 240 ml sữa gạo tăng cường có thể chứa nhiều canxi, vitamin D, vitamin A và vitamin B12.

Tuy vậy, hàm lượng protein trong sữa gạo rất thấp. Những người uống sữa gạo thay cho sữa bò mà không bổ sung nguồn protein khác dễ thiếu hụt dinh dưỡng.

Các chuyên gia khuyến nghị không nên phụ thuộc hoàn toàn vào một loại sữa thực vật duy nhất mà cần đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng.

Tin liên quan

Ly cà phê sữa chứa bao nhiêu calo, có làm tích mỡ bụng?

Ly cà phê sữa chứa bao nhiêu calo, có làm tích mỡ bụng?

Nhiều người quan tâm đến cân nặng thường thắc mắc một ly cà phê sữa chứa bao nhiêu calo và liệu có gây tích mỡ thừa hay không.

Khám phá thêm chủ đề

sữa gạo Lactose protein Cholesterol Đường huyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận