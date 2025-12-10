Sữa gạo: Lợi ích và những lưu ý quan trọng khi dùng

Bà Sarah Jividen, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết việc dùng sữa gạo thường xuyên có thể mang lại một số lợi ích nhất định nhưng cũng tạo ra vài rủi ro.

Việc hiểu rõ đặc điểm của sữa gạo giúp người dùng cân nhắc lượng tiêu thụ phù hợp, tránh phụ thuộc quá mức và đảm bảo cơ thể vẫn nhận đủ dinh dưỡng từ nhiều nguồn thực phẩm khác, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Dùng sữa gạo thường xuyên mang lại một số lợi ích nhất định nhưng cũng tạo ra vài rủi ro Ảnh: AI

Không gây dị ứng

Sữa gạo không chứa lactose và các protein dễ gây dị ứng. Vì vậy, nó là lựa chọn phù hợp với người dị ứng sữa bò hoặc không dung nạp lactose.

Người không dung nạp lactose có thể giảm tình trạng đầy hơi và khó chịu tiêu hóa khi thay thế sữa bò bằng sữa gạo.

Tốt cho tim mạch

Sữa gạo tự nhiên chứa lượng chất béo bão hòa rất thấp và không có cholesterol. Đây là điểm có lợi khi so sánh với một số loại sữa động vật có hàm lượng chất béo cao.

Việc dùng sữa gạo giúp giảm lượng chất béo bão hòa đưa vào cơ thể và góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Lưu ý khi tiêu thụ sữa gạo

Trong khoảng 240 ml sữa gạo có khoảng 23 g carbohydrate, bao gồm cả lượng đường được bổ sung.

Hàm lượng carbohydrate và đường trong sữa gạo làm đường huyết tăng nhanh hơn các loại sữa có lượng carbohydrate thấp. Những người mắc bệnh tiểu đường hoặc theo dõi đường huyết cần chú ý đến điều này.

Một khẩu phần 240 ml sữa gạo tăng cường có thể chứa nhiều canxi, vitamin D, vitamin A và vitamin B12.

Tuy vậy, hàm lượng protein trong sữa gạo rất thấp. Những người uống sữa gạo thay cho sữa bò mà không bổ sung nguồn protein khác dễ thiếu hụt dinh dưỡng.

Các chuyên gia khuyến nghị không nên phụ thuộc hoàn toàn vào một loại sữa thực vật duy nhất mà cần đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng.