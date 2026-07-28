Sửa luật đấu giá để ngăn chặn ‘cò mồi’, trục lợi, bỏ cọc

Sáng 28.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo luật bổ sung quy định nguyên tắc về việc người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi là đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm nhằm hạn chế tình trạng "cò mồi", người không có nhu cầu mua nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự án luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Việc đấu giá cũng sẽ được tiến hành hoàn toàn trên môi trường mạng để đảm bảo công khai, minh bạch.

Dự thảo luật cũng quy định về hủy kết quả đấu giá trong trường hợp tài sản ra đấu giá trái pháp luật hoặc chưa được phép giao dịch theo quy định pháp luật; đồng thời cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng "bỏ cọc".

Cạnh đó, bổ sung quy định nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân.

Theo đó, tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở từ 20 - 50%. Luật hiện hành quy định mức tiền cọc là từ 5 - 20%.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ với các quy định về tiền đặt trước và bước giá, bảo đảm tính khả thi.

Về hủy kết quả đấu giá, báo cáo thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục hủy kết quả đấu giá; bảo đảm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và bảo đảm tính ổn định của các giao dịch dân sự.

Liên quan quy định đấu giá trực tuyến, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ vị trí, chức năng, phạm vi quản lý của Cổng đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến cùng cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu và việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Dự án luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, khóa XVI (tháng 10.2026).