Sửa mái tôn giúp hàng xóm, người đàn ông bất ngờ ngã xuống đất, vỡ gan

Ngày 13.2, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống bệnh nhân bị vỡ gan thùy phải mức độ rất nặng và phức tạp sau khi ngã từ mái nhà xuống đất.

Trước đó, trưa 4.2, bệnh nhân Đ.V.T. (46 tuổi, ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, da xanh tái, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Người nhà cho biết, trước khi nhập viện vài giờ, trong lúc sửa mái tôn giúp hàng xóm, ông T. bị ngã từ mái nhà xuống đất. Cú va đập mạnh vào vùng bụng khiến ông đau bụng dữ dội, choáng váng, mệt lả rồi ngất đi.

Các bác sĩ thăm khám hậu phẫu cho bệnh nhân Đ.V.T bị vỡ gan ẢNH: CTV

Kết quả thăm khám và chụp CT bụng có cản quang cho thấy, bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, vỡ gan thùy phải độ 5, máu chảy ồ ạt trong ổ bụng, biến chứng sốc mất máu. Đây là tình trạng đặc biệt nguy kịch, nếu chậm trễ có thể tử vong rất nhanh.

Ngay lập tức, ê kíp Khoa Ngoại Tổng hợp triển khai quy trình cấp cứu để vừa hồi sức tích cực bằng truyền dịch, truyền máu, vừa tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Ca mổ do bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Đông, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp và bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Duy Minh thực hiện. Sau hơn 2 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật diễn ra thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Đông chia sẻ: "Vỡ gan độ 5 là một trong những tổn thương nặng nề và phức tạp trong chấn thương bụng. Mật độ nhu mô gan mềm mại dễ vỡ. Gan là cơ quan giàu mạch máu nên khi vỡ sẽ chảy nhiều máu, nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do sốc mất máu. Sau mổ, bệnh nhân còn đối diện với nhiều biến chứng nguy hiểm như chảy máu sau mổ, rối loạn đông máu, nhiễm khuẩn ổ bụng, suy gan cấp, hoại tử tế bào gan, rò mật…".

Nhờ chẩn đoán đúng, xử trí kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận hồi sức - phẫu thuật - gây mê, bệnh nhân bị vỡ gan đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân T. hồi phục tốt, các chỉ số xét nghiệm chức năng gan cải thiện trở về mức bình thường, chưa ghi nhận biến chứng. Bệnh nhân có thể xuất viện về nhà đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ cùng gia đình.