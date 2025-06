Sửa sang trụ sở phường xã mới tươm tất phục vụ dân

Trong các buổi làm việc gần đây với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, lãnh đạo các quận khu vực trung tâm đều chung kiến nghị sửa sang lại trụ sở cũ, nhất là bộ phận một cửa để vận hành trung tâm hành chính công, phục vụ người dân tốt nhất.

Dành nơi tốt nhất phục vụ người dân

Trong đó, bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND Q.6, cho biết kể từ ngày 1.7, Q.6 sáp nhập 10 phường còn 4 phường gồm Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú và Phú Lâm. Theo bà Thảo, khi kết thúc cấp huyện, trung tâm hành chính công là bộ phận cực kỳ quan trọng, bởi đây là nơi giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ phận một cửa UBND Q.1 (TP.HCM) dự kiến là trung tâm hành chính công của P.Sài Gòn từ ngày 1.7 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Vừa qua, TP.HCM đề nghị các quận, huyện tạm ngưng đầu tư, xây dựng, sửa chữa trụ sở nên địa phương băn khoăn việc sử dụng kinh phí sửa sang bộ phận một cửa. Do đó, bà Thảo đề xuất có cơ chế sử dụng kinh phí ngay thời điểm hiện nay để cải tạo, chỉnh trang trung tâm hành chính công nhằm tạo không gian mới mẻ, đủ chỗ phục vụ nhu cầu hành chính gia tăng.

"Cần sửa chữa ngay trụ sở nơi dự kiến đặt trung tâm hành chính công với mục tiêu dành những gì tốt nhất phục vụ cho người dân, còn trong nội bộ cơ quan nhà nước ngồi nơi chật hẹp chút xíu thì cũng chấp nhận được rồi tính sau", bà Thảo chia sẻ. Trong 4 phường sau sáp nhập của Q.6, chỉ có P.Bình Tiên có cơ sở vật chất thuộc diện khang trang nhất do sử dụng trụ sở của UBND quận, và bộ phận một cửa của quận mới được đầu tư.

Tương tự, Chủ tịch UBND Q.5 Trương Minh Kiều cho hay phần lớn trụ sở phường, công an, quân sự, trạm y tế trên địa bàn đều rất nhỏ nên không đủ đáp ứng chỗ làm việc cho 1 phường mới. Theo tính toán sơ bộ của Q.5, trung bình biên chế mỗi phường sau sắp xếp khoảng 160 - 170 người. Do vậy, quận đề xuất xây dựng 2 trụ sở UBND phường, trong đó P.Chợ Quán ở số 462 - 464 An Dương Vương rộng 418 m2 tổng vốn 40 tỉ đồng, còn trụ sở UBND P.Chợ Lớn ở số 270 Hải Thượng Lãn Ông rộng 597 m2, tổng vốn 60 tỉ đồng.

Trao đổi thêm về phương án sắp xếp trụ sở, bà Kiều cho biết trụ sở Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận chuyển thành trụ sở P.An Đông. 3 trụ sở UBND phường cũ chuyển qua cho ban chỉ huy quân sự phường mới sử dụng. Các phường còn lại sử dụng 2 - 3 trụ sở cho khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, UBND phường và trung tâm hành chính công. Riêng trụ sở công an phường, quận đề xuất mỗi phường mới sử dụng 2 trụ sở công an phường cũ, còn lại chuyển về UBND TP.HCM sắp xếp. Ở khối y tế, quận cũng sử dụng trụ sở UBND phường cũ và trung tâm y tế để bố trí 3 trạm y tế.

TP.HCM dôi dư 231 trụ sở

Theo thống kê của Sở Tài chính TP.HCM, toàn thành phố có 3.895 nhà đất đang sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Khi sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính, các đơn vị tiếp tục sử dụng 3.430 cơ sở, điều chuyển giữa các đơn vị 234 cơ sở, 231 địa chỉ dôi dư, chủ yếu là cơ sở nhỏ, lẻ, các khu phố, ấp.

Phó giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thảo cho biết trong phương án sáp nhập phường, các quận phải rà soát, đề xuất rõ tài sản tiếp tục giao phường mới sử dụng, tài sản giao về thành phố. Bên cạnh dùng làm trụ sở cơ quan hành chính, ông Thảo đề nghị sử dụng các mặt bằng nhỏ lẻ làm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho khu phố.

Với đề xuất sửa sang trụ sở, ông Thảo thông tin một số quận đã làm, sử dụng khoản kinh phí dự phòng ngân sách 2 - 4% dự toán để sửa chữa sơ bộ cho phường mới phù hợp với số lượng biên chế làm việc. Khi 3 phường nhập lại thành 1, trụ sở phường dự kiến phải có khả năng cải tạo, nâng cấp mở rộng sau này bởi lẽ các phường đông dân có biên chế lên đến khoảng 100 người.

"Việc sử dụng 2 - 3 trụ sở cho hoạt động chắc chắn sẽ phát sinh khó khăn hơn so với việc sử dụng 1 trụ sở. Nếu cả 3 trụ sở phường hiện hữu không đủ điều kiện nâng cấp thì có thể chọn đất công rộng 1.000 - 2.000 m2 xây trụ sở mới", ông Thảo đề nghị.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các phường sử dụng tạm 2 - 3 trụ sở. Sau khi có trụ sở mới, các phường chuyển công năng trụ sở sử dụng tạm, để vừa hoàn thiện cơ sở vật chất của bộ máy nhà nước.

Đồng quan điểm, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM, cho rằng cần ưu tiên trụ sở sắp xếp chỗ làm việc cho bộ máy phường, xã mới. Nếu 3 - 4 phường nhập lại 1 phường thì dùng một trụ sở bố trí cho khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; cơ quan hành chính một trụ sở và quan trọng nhất là trung tâm hành chính công.

"Đây là bộ phận một cửa giải quyết hồ sơ cho 3 - 4 phường nên cần ưu tiên. Sáp nhập phường chỉ giảm đầu mối chứ không giảm nhu cầu của người dân", TS Phạm Viết Thuận nói thêm. Sau khi sắp xếp xong, các trụ sở dôi dư còn lại tùy theo vị trí, diện tích thì bố trí cho mục đích giáo dục, y tế hoặc trụ sở khu phố, điểm sinh hoạt văn hóa...

Tránh thất lạc, mất hồ sơ

Bên cạnh chuẩn bị trụ sở, lãnh đạo các quận đánh giá hệ thống phần mềm cấp phường hiện rời rạc, không đồng bộ về hệ thống công nghệ thông tin. Để khâu vận hành bộ máy trơn tru, Chủ tịch UBND Q.6 Lê Thị Thanh Thảo đề xuất Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM tập huấn trực tiếp kiểu cầm tay chỉ việc, "một kèm một" cho công chức và lãnh đạo phường mới. Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng cần sớm ban hành quy chế hoạt động của đơn vị hành chính mới.

Đánh giá vận hành phường, xã mới từ ngày 1.7 là công việc rất quan trọng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được lưu ý các quận, huyện sắp xếp hồ sơ để lưu trữ, không để mất mát, thất lạc. Trong thời gian chuyển tiếp, phường sử dụng trụ sở quận cũ sẽ quản lý hồ sơ, khi sắp xếp bộ máy xong thì về các phường còn lại.

Riêng vấn đề trụ sở, lãnh đạo TP.HCM đồng ý cho sửa chữa nhỏ, sắp xếp lại không gian, bàn ghế, máy móc, thiết bị cho khang trang để sẵn sàng vận hành, không để ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân.

"Các trung tâm hành chính công phải chuẩn bị đầy đủ máy móc, nhân sự vận hành hệ thống thành thạo. Nếu gặp vướng mắc về kỹ thuật thì đề nghị trung tâm chuyển đổi số hỗ trợ, đảm bảo liên thông từ xã phường cho đến TP", ông Được lưu ý.

Theo định hướng mới, TP.HCM sẽ giao trung tâm hành chính công cấp xã giải quyết hồ sơ cho hộ gia đình, cá nhân, còn trung tâm hành chính công cấp thành phố giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, sử dụng phần mềm liên thông với nhau. Đối với đề xuất xây dựng trụ sở của Q.5, Chủ tịch TP.HCM đồng tình và giao các phường mới sẽ thực hiện các bước tiếp theo ở giai đoạn sau.