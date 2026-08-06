Suất ăn công nghiệp 20.000 - 22.000 đồng, doanh nghiệp nói khó cân đối dinh dưỡng

Ngày 6.8, đoàn giám sát của HĐND TP.HCM do ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế tại Công ty TNHH MTV Suất ăn công nghiệp Tú Anh và làm việc về công tác quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm trên địa bàn một số phường.

Kiến nghị suất ăn tối thiểu 25.000 đồng

Theo báo cáo của Công ty Tú Anh, đơn vị đã hoạt động 26 năm trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp suất ăn công nghiệp và dịch vụ ăn uống. Hiện công ty có 17 chi nhánh, mỗi ngày cung cấp khoảng 50.000 suất ăn cho trường học, doanh nghiệp, khu công nghiệp tại TP.HCM và một số tỉnh phía nam.

Doanh nghiệp cho biết đang chuyển dần từ cung cấp suất ăn chế biến sẵn sang tổ chức bếp ăn tại chỗ nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển. Với những nơi vẫn sử dụng suất ăn chế biến sẵn, thời gian từ khi nấu xong đến lúc phục vụ được kiểm soát không quá 2 giờ.

Khu vực bếp nấu ăn tại Công ty Tú Anh ẢNH: THÚY LIỄU

Các bếp được vận hành theo nguyên tắc một chiều, từ tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia suất đến phục vụ, đồng thời phân tách thực phẩm sống và chín. Mẫu thức ăn được bảo quản riêng ở nhiệt độ 2 - 8 độ C trong ít nhất 24 giờ để phục vụ việc đối chiếu khi cần thiết.

Đối với nguyên liệu đầu vào, đại diện doanh nghiệp cho biết các nhà cung cấp được kiểm soát theo bộ tiêu chuẩn chung. Mỗi lô hàng được kiểm tra cảm quan, nhiệt độ bảo quản, hạn sử dụng và hồ sơ truy xuất. Một số nhóm có nguy cơ cao như rau củ, thịt, hải sản được kiểm tra nhanh một số chỉ tiêu trước khi tiếp nhận.

Công ty cũng đang ứng dụng công nghệ để quản lý nguồn nguyên liệu. Mỗi lô hàng được gắn mã QR, qua đó có thể xác định nhà cung cấp, ngày giao hàng, mã lô sản xuất và người trực tiếp kiểm tra. Hệ thống quản trị sản xuất điện tử đang được xây dựng để quản lý nguyên liệu, thực đơn, tồn kho, chi phí và phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Một trong những khó khăn được Công ty Tú Anh nêu là giá thực phẩm đầu vào tăng, trong khi một số khách hàng vẫn mong muốn giữ giá suất ăn ở mức 20.000 - 22.000 đồng. Theo doanh nghiệp, điều này gây khó khăn cho việc bảo đảm đồng thời yêu cầu về an toàn và dinh dưỡng.

Từ thực tế trên, doanh nghiệp kiến nghị xem xét quy định giá suất ăn tối thiểu từ 25.000 đồng/suất, chưa gồm thuế; đồng thời có chính sách về thuế đối với suất ăn trường học và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc.

Đoàn giám sát HĐND TP.HCM kiểm tra nguồn nguyên liệu tại Công ty Tú Anh ẢNH: THÚY LIỄU

Trao đổi về kiến nghị này, ông Huỳnh Thanh Nhân cho biết hiện chưa có quy định ấn định giá suất ăn. Giá phụ thuộc vào nguyên liệu, các chi phí cấu thành và sự thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp với khách hàng.

Theo ông Nhân, điều quan trọng trước hết là bảo đảm an toàn thực phẩm, từ lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, phân phối. Bên cạnh đó, suất ăn phải đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng phù hợp với từng nhóm. Ông Nhân cũng yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả kiểm soát nguyên liệu đầu vào, chú trọng tiết kiệm năng lượng, xử lý chất thải, bảo đảm môi trường trong quá trình sản xuất, chế biến.

Áp lực kiểm soát thực phẩm đường phố

Không chỉ suất ăn tập thể, đoàn giám sát đặc biệt lưu ý nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ hàng rong, chợ tự phát và các điểm bán thức ăn quanh trường học, khu công nghiệp.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết những khu vực được giám sát có đông công nhân và nhiều trường học. Ngoài các bếp ăn tập thể, căn tin được quản lý, sau giờ tan ca, nhiều công nhân lựa chọn thức ăn tại chợ tự phát, xe bán hàng hoặc các điểm kinh doanh nhỏ lẻ vì thuận tiện, giá rẻ. Trong khi đó, nguồn gốc thực phẩm tại những điểm này chưa được kiểm soát chặt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Riêng phường Bình Trị Đông hiện có 782 cơ sở thuộc diện quản lý, gồm 258 cơ sở dịch vụ ăn uống, 407 cơ sở thức ăn đường phố, 15 căn tin trường học và 102 bếp ăn tập thể. Thời gian qua, phường kiểm tra 80 cơ sở, hậu kiểm 7 cơ sở và phát hiện 1 trường hợp vi phạm.

Ông Huỳnh Thanh Nhân (đứng) kết luận buổi giám sát ẢNH: THÚY LIỄU

Địa phương nhìn nhận khó khăn lớn là số cơ sở nhỏ lẻ, phân tán và thường xuyên biến động, trong khi nhân lực làm công tác an toàn thực phẩm còn hạn chế về chuyên môn sâu. Việc quản lý thức ăn đường phố, kinh doanh lưu động và kinh doanh thực phẩm trực tuyến cũng khó khăn do địa điểm và phương thức hoạt động thường xuyên thay đổi.

Ông Huỳnh Thanh Nhân nhận định với quy mô dân số lớn của các phường sau sắp xếp, áp lực quản lý an toàn thực phẩm ở cấp cơ sở rất lớn. Do đó, bên cạnh tăng cường nhân lực, tập huấn và trang thiết bị kiểm tra, cần nâng cao trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh.