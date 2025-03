Sức bật mới từ hàng tiền vệ U.22 Việt Nam

Giấc mộng HCV SEA Games 33

Cách đây 2 năm, tại SEA Games 32, đội U.22 VN do ông Troussier huấn luyện có khá đông tiền vệ thiên về tấn công, chơi kỹ thuật như Khuất Văn Khang, Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Đinh Xuân Tiến… nhưng thiếu hẳn mẫu tiền vệ chuyên thu hồi bóng, làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Đó chính là lý do đội rất mong manh ở khả năng đánh chặn. Mỗi khi đối phương phản công chúng ta dễ bị thủng lưới do cầu thủ của họ không gặp phải trở ngại từ các tiền vệ phòng ngự, chuyên thu hồi bóng.

Hiện tại U.22 VN dưới thời HLV Kim Sang-sik đã sở hữu hàng tiền vệ mạnh hơn, cân bằng hơn giữa khả năng tấn công và khả năng phòng ngự, hài hòa hơn giữa yếu tố kỹ thuật và chất cơ bắp. Đội tuyển U.22 VN vào lúc này vẫn còn đó các tiền vệ tấn công Đinh Xuân Tiến và Khuất Văn Khang. Ngoài ra, Nguyễn Văn Trường và cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh cũng là những tiền vệ tấn công được chờ đợi, chơi thiên về kỹ thuật.

Còn những tiền vệ trung tâm Viktor Lê (1,78 m), Nguyễn Quang Vinh (1,74 m) và Nguyễn Thái Quốc Cường (1,73 m) sẽ giữ nhiệm vụ tiền vệ đánh chặn, phòng ngự từ xa. Đây đều là những cầu thủ chơi quyết liệt, không ngại va chạm, thể hình khá. Họ là mẫu tiền vệ vắng bóng ở đội tuyển U.22 VN tại SEA Games 32.

Sự xuất hiện của Viktor Lê (11) giúp tuyến giữa U.22 VN cân bằng hơn ẢNH: MINH TÚ

Ngoài ra, trong lứa tuổi 22, bóng đá VN còn có tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Sơn, vốn đang khoác áo đội tuyển quốc gia, sẽ được bổ sung cho U.22 VN tại SEA Games 33 và vòng loại U.23 châu Á diễn ra trong năm 2025.

Rèn phòng ngự trước, tấn công sau

Từ ngày 20 - 25.3, đội tuyển U.22 VN sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế tại Giang Tô (Trung Quốc) với đội chủ nhà U.22 Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan. Các đội bóng này đều mạnh hơn so với chúng ta. Chính vì thế, đây sẽ là giải đấu giúp đội tuyển U.22 VN rèn các bài phòng ngự, rèn bản lĩnh để chống chọi trước sức ép của các đội mạnh hơn mình.

Sau đó, càng gần đến SEA Games 33 (diễn ra từ 9 - 20.12), đối tượng cọ xát dành cho U.22 VN sẽ có trình độ giảm dần. Giải thích về chuyện thi đấu với các đội mạnh trước, với các đội yếu hơn sau, cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nói: "Việc thi đấu giao hữu với các đội mạnh ở xa giải đấu nhằm giúp cho các cầu thủ tăng cường chất lượng chuyên môn, tăng sức chịu đựng và tăng bản lĩnh, giúp họ làm quen với không khí căng thẳng ở các trận quốc tế. Nhưng càng đến gần giải đấu chính thức, đối tượng thi đấu giao hữu phải yếu hơn chúng ta, vì khi đó là giai đoạn ráp đội hình, rèn khả năng tấn công. Phải thi đấu với đội yếu mới tấn công được nhiều, ráp đội hình dễ dàng hơn".

Đây là công thức từng tạo nên thành công cho đội tuyển VN ở AFF Cup 2024. Trước SEA Games 33, đội tuyển U.22 VN sẽ thực hiện lại hành trình này, với hy vọng sẽ giành được HCV, giống như các đàn anh từng làm được.