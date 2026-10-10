Sức ép gia tăng trước kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn của Lầu Năm Góc

Tử tù Nidal Hasan hồi năm 2012 ảnh: reuters

Vụ xử bắn được Lầu Năm Góc dự kiến thực hiện đối với cựu bác sĩ Nidal Hasan vào ngày 3.12 tại căn cứ Fort Hood (bang Texas), nơi tử tù đã nổ súng sát hại 13 người năm 2009. Đây sẽ là vụ xử bắn đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện kể từ năm 1945 và theo kế hoạch sẽ được trực tiếp phát sóng.

Trước câu hỏi về kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn, Phó tổng thống JD Vance nói với các nhà báo rằng ông "không chắc việc đó có diễn ra hay không".

"Theo tôi, đây là kẻ đã thực hiện vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trên đất Mỹ ngoài vụ khủng bố 11.9", AFP hôm 10.10 dẫn lời ông Vance. Thế nhưng, ông cho biết sẽ không xem phát trực tiếp vụ xử bắn, nếu có.

Hạ nghị sĩ Austin Scott thuộc đảng Cộng hòa lên tiếng ủng hộ việc hành quyết tử tù Hasan, nhưng cho rằng việc phát trực tiếp vụ xử bắn là hành động chỉ có những phần tử thánh chiến cực đoan mới làm.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đồng ý rằng Hasan nên chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng hành quyết công khai theo ông là kiểu chỉ có Iran và Taliban mới làm.

Hôm 8.10, Reuters dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ vụ hành quyết sẽ được phát trực tiếp, sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố sẽ bảo đảm ai cũng có thể xem được.

Tuy nhiên, một ngày sau, Tổng thống Donald Trump đưa ra phát biểu ngược lại với Bộ trưởng Hegseth khi cho hay vẫn chưa có quyết định liệu sẽ phát trực tiếp vụ xử bắn hay không.

Quân đội Mỹ sẽ truyền hình trực tiếp phiên xử bắn tội phạm xả súng ở căn cứ

Các hãng công nghệ YouTube, Meta và X chưa phản hồi yêu cầu bình luận về việc liệu các công ty này có cho phép phát trực tiếp vụ xử tử trên nền tảng của họ hay không.

Còn TikTok viện dẫn chính sách cấm những nội dung mô tả "những sự việc gây sốc và bạo lực", bao gồm cả "cảnh một cá nhân bị bắn".