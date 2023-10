Sức hấp dẫn của loạt phim truyền hình 'Chiến tranh giữa các vì sao'

Tuy đều là những loạt phim được đầu tư để chiếu trực tuyến, phục vụ cho khán giả màn ảnh nhỏ nhưng chất lượng quay dựng, kỹ xảo, phục trang… trong các phim truyền hình Chiến tranh giữa các vì sao không thua kém gì những phim chiếu rạp quy mô lớn.

Series The Mandalorian (ra mắt khán giả từ năm 2019) của nhà làm phim Jon Favreau kể về Mandalore, tộc sống lang bạt, thành công ngay từ mùa đầu đã tạo bàn đạp để nhiều series sau này được "lăn bánh". Đến nay, The Mandalorian đã chiếu được 3 mùa, mùa nào cũng hay, lần lượt được đánh giá với mức chấm 93%, 93% và 85% trên Rotten Tomatoes. Từ đây, các nhà sáng tạo phân chia tuyến truyện, tiếp tục đào sâu vào các tuyến nhân vật khác như Boba Fett trong miniseries The Book of Boba Fett chiếu năm 2021.

Phim Ahsoka vừa kết thúc mùa đầu tiên

DISNEY PLUS

The Book of Boba Fett là series ăn theo (spin-off) của The Mandalorian, cũng như loạt phim gốc mà nó phái sinh, đều kể về thợ săn tiền thưởng nhưng theo kiểu ân oán đậm chất viễn Tây. Tuy nhiên The Mandalorian còn là bệ phóng giới thiệu đến khán giả Ahsoka Tano - nhân vật chính trong loạt phim Ahsoka. Ahsoka là một Jedi, người ra sức ngăn chặn sự bành trướng của Đế chế. Cùng với Ahsoka, loạt phim Obi-Wan Kenobi, kết thúc hồi tháng 7.2022, kể về thời trẻ của Jedi cùng tên, đồng thời đào sâu vào quá khứ của Luke và Leia, những Jedi hùng mạnh trong phe kháng chiến sau này.

Bên cạnh phim về những nhân vật "cộm cán", "vũ trụ" Star Wars còn một series khác cũng hấp dẫn là Andor, kết thúc tháng 9.2022, kể về tay lính Cassian Andor, người đã được giới thiệu trước đó trong phần phim ngoại truyện Rogue One (2016) khi dẫn đầu nhóm kháng chiến đánh cắp bản thiết kế Ngôi sao tử thần.

Khai phá sâu hơn các thiên hà

Cốt truyện lôi cuốn, đan cài nhiều tình tiết khó đoán là điểm cộng rất lớn của những series này. Các loạt phim có mốc thời gian diễn ra sau các sự kiện của phần thứ 6 loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao là Star Wars: Return of the Jedi (1983), khi Đế chế sụp đổ và Darth Vader bị đánh bại. Trong sự chồng chéo của các diễn biến giữa phần 6 và 7 của Star Wars, các nhà làm phim vẫn kể những câu chuyện lớp lang thống nhất, dễ hiểu; đặc biệt, họ còn thêm vào đó hàng loạt yếu tố thần thoại, hải tặc, quái vật, phù thủy, người máy… gợi hứng thú cho người xem. Ví dụ như loạt phim The Mandalorian đưa lên màn ảnh quái vật cát khổng lồ, hay nghi thức rửa tội huyền bí của người Mandalore. Ở phim Ashoka, các nhà làm phim cho "hồi sinh" Tướng Thrawn - nhân vật đang bị giam giữ ở thiên hà xa xôi để kích động chiến tranh.

Phim Andor được báo The Guardian nhận xét là một trong những series hay nhất năm 2022 DISNEY PLUS

Còn nhiều loạt phim nữa về Star Wars đang được thực hiện, sẽ khai phá sâu hơn "vũ trụ" đặc sắc này. Skeleton Crew là series tiếp theo trong "vũ trụ" Chiến tranh giữa các vì sao ra mắt khán giả trong năm nay, khi phim Ahsoka kết thúc tập 8 ngay diễn biến cao trào (mùa 2 đang được thực hiện). Skeleton Crew có nội dung tươi trẻ, là phim kiểu vào đời. Có phần đối lập với Skeleton Crew là The Acolyte, dự kiến ra mắt năm 2024, là tiền truyện của Star Wars, diễn ra trước cả Star Wars phần 1 là Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) gần một thế kỷ. Và The Mandalorian đang ráo riết làm mùa 4 để kịp ra mắt khán giả, hiện đã bước vào giai đoạn tiền sản xuất. Andor đã lên lịch chiếu cho mùa 2 vào tháng 8.2024.