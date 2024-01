Sức hút của phim Hàn 'Chào mừng đến Samdalri'

Chào mừng đến Samdalri gây ấn tượng khi rating tăng mạnh POSTER PHIM

Lên sóng từ đầu tháng 12 năm ngoái trên kênh cáp JTBC khung giờ tối thứ bảy - chủ nhật, Chào mừng đến Samdalri (Welcome to Samdal-ri) nhận về phản hồi tích cực từ khán giả, rating tăng đều qua mỗi tập phim. Rating tập gần nhất là tập 14 vươn lên 10,8% trên toàn Hàn Quốc, thành tích ấn tượng so với một bộ phim chiếu trên kênh cáp xứ kim chi.

Hương vị chữa lành trên từng khung cảnh

Chào mừng đến Samdalri lấy bối cảnh ở Samdalri (đảo Jeju, Hàn Quốc), quê hương của cặp nam nữ chính Cho Yong Pil (Ji Chang Wook) và Cho Sam Dal (Shin Hye Sun). Qua vài cảnh giới thiệu nhân vật và không gian, bộ phim đi sâu vào hành trình "hồi hương" đầy cảm xúc của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Cho Eun Hye (nghệ danh của Cho Sam Dal) sau khi bị phản bội ở Seoul.

Phim có nhiều góc quay đẹp POSTER PHIM

Từ ống kính của nàng nhiếp ảnh Cho Sam Dal, sự tương phản giữa Samdalri yên bình và Seoul phồn hoa được khắc họa khéo léo, điển hình như thủ đô Hàn Quốc với cường độ hoạt động căng thẳng hoàn toàn kém màu sắc dễ chịu hơn hẳn so với nếp sống chậm rãi của những người dân Samdalri.

Sự trái ngược giữa hai nơi còn được phản ánh qua cách đối nhân xử thế giữa mọi người xung quanh Cho Sam Dal. Không phải chịu bất công như trên Seoul, Cho Sam Dal được bạn bè, hàng xóm cùng người thân ủng hộ, chở che tại Samdalri. Từng lời an ủi hay hành động bảo vệ của mọi người ở Samdalri giúp tâm hồn tổn thương của Cho Sam Dal dần được phục hồi.

Khung cảnh thiên nhiên góp phần truyền tải thông điệp của tác phẩm POSTER PHIM

Chào mừng đến Samdalri được khen ngợi với những phân đoạn ấm áp tình người nhẹ nhàng trên nền phong cảnh thiên nhiên trong lành. Tác phẩm không quá lạm dụng những mâu thuẫn kịch tính hay dạng nhân vật phản diện xấu xí để thu hút người xem... Không gian hoang sơ với biển và núi trong xanh của Samdalri cùng sự ấm áp của mọi người xung quanh là điều chữa lành không chỉ riêng Cho Sam Dal mà còn cho cả khán giả.

Bên cạnh "nhiệm vụ" mang đến thông điệp tích cực cho người xem, Chào mừng đến Samdalri còn sở hữu cốt truyện được xây dựng chặt chẽ. Điển hình như câu chuyện xoay quanh thời bố mẹ tạo tiền đề cho sự gắn kết số phận của Cho Yong Pil và Cho Sam Dal. Đồng thời, mỗi nhân vật từ chính đến phụ trong tác phẩm cũng được khai thác tốt. Newsen (Hàn Quốc) nhận định: "Không có nhân vật, lời thoại hay cảnh nào trong phim này bị lãng phí".

Người dân ở Samdalri sống vui vẻ, gắn bó và xem nhau như gia đình

POSTER PHIM

Sự kết hợp giữa Ji Chang Wook và Shin Hye Sun

Trong Chào mừng đến Samdalri, Ji Chang Wook đóng vai Cho Yong Pil nhiệt huyết với công việc dự báo thời tiết ở đảo Jeju. Kiểu vai có tính cách hiền lành, chân thành và đầy trách nhiệm như Cho Yong Pil không quá khó đối với Ji Chang Wook.

Tuy nhiên, nam diễn viên tinh tế thêm vào nhân vật này của mình nét chân chất mộc mạc đáng yêu và tinh thần yêu thương quê hương tốt đẹp, giúp Cho Yong Pil trở nên mới lạ hơn trong gia tài vai diễn đồ sộ của mình.

Diễn xuất của Ji Chang Wook một lần nữa được khen ngợi POSTER PHIM

Shin Hye Sun đảm nhận vai Cho Sam Dal trong phim POSTER PHIM

Trong khi đó, Shin Hye Sun mang đến một Cho Sam Dal bên ngoài cá tính nhưng bên trong mềm yếu. Cô bộc lộ ấn tượng chuyển biến tâm lý cùng cảm xúc của nhân vật khi cố gắng cân bằng lại cuộc sống sau hàng loạt biến cố vì bị những người mà mình từng tin tưởng hãm hại.

"Phản ứng hóa học" giữa Ji Chang Wook và Shin Hye Sun cũng là điểm cộng lớn của Chào mừng đến Samdalri. Cả hai thể hiện một cách tự nhiên từng sắc thái yêu đương của một cặp đôi, từ giận hờn, chia ly, đau khổ cho đến gương vỡ lại lành.

Ji Chang Wook và Shin Hye Sun diễn xuất ăn ý POSTER PHIM

Chào mừng đến Samdalri do Kwon Hye Joo làm biên kịch và Cha Young Hoon là đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn Ji Chang Wook, Shin Hye Sun, Kim Mi Kyung, Shin Dong Mi, Kang Mi Na… Tác phẩm đang chiếu trên kênh JTBC (Hàn Quốc), mỗi tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.