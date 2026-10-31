Sức khỏe của danh hài Tiểu Bảo Quốc ở tuổi 64

Trong Án mạng karaoke, nam nghệ sĩ vào vai ông Chín - một trong những nghi phạm liên quan đến vụ án mạng của bà Thủy (Vân Dung thủ vai). Chia sẻ với Thanh Niên, Tiểu Bảo Quốc (tên thật Đỗ Phước Hậu) cho biết quá trình quay phim mang đến cho ông không ít thử thách khi phải quay phim xuyên đêm, di chuyển ở địa hình rừng núi và làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

“Những phim trinh thám, nhất là kết hợp kinh dị, thường phải quay cảnh đêm nhiều. Vì vậy, ban ngày diễn viên phải tranh thủ nghỉ ngơi để giữ sức khỏe, duy trì tinh thần minh mẫn. Khó nhất là thời điểm gần sáng, khi sức lực đã cạn, diễn viên rất dễ mắc sai sót. Những lúc đó, tôi càng phải tập trung hơn, tận dụng các phương pháp thiền, yoga và hít thở để giữ đầu óc tỉnh táo”, ông nhớ lại.

Ở tuổi 64, Tiểu Bảo Quốc vẫn duy trì một số hoạt động thể chất để rèn luyện sức bền. Nam nghệ sĩ cho biết ông thường đi bộ, chạy bộ, chơi cầu lông và bóng đá. Tuy nhiên, ông nhận định việc vận động thông thường khác với yêu cầu thể lực khi phải di chuyển liên tục trên địa hình đồi núi.

“Sau những ngày quay vất vả, có khi phải mất cả tuần anh em mới hồi phục thể lực. Thời tiết thay đổi liên tục, sức khỏe cũng lên xuống theo, nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc”, nam nghệ sĩ nói.

Tiểu Bảo Quốc cho biết ông duy trì thói quen đi bộ, chạy nhẹ, chơi cầu lông và bóng đá để rèn luyện sức bền Ảnh: NSX Chuyện tối cùng sao

Đáng chú ý, Tiểu Bảo Quốc tiết lộ bản thân từng nằm liệt ở nhà sau khi hoàn thành bộ phim. “Khi phim kết thúc, diễn viên mới có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể bắt đầu đổ bệnh sau quãng thời gian cố gắng chịu đựng. Tôi cũng từng nằm liệt ở nhà sau khi quay xong, bởi những ảnh hưởng tích tụ trong quá trình làm việc và tác dụng phụ của thuốc”, ông tiết lộ.

Tiểu Bảo Quốc kể chuyện ngủ lại trên núi

Bên cạnh lịch quay xuyên đêm, điều kiện sinh hoạt tại bối cảnh rừng núi cũng là thử thách đối với Tiểu Bảo Quốc và các thành viên đoàn phim. “Quay trên rừng, trên núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lên đi xuống liên tục khiến tôi mất rất nhiều sức. Nếu chúng tôi ngã bệnh, đoàn phim có thể phải trễ lịch, gây tốn kém cho nhà sản xuất và ảnh hưởng đến công sức của cả ê kíp”, ông chia sẻ.

Có thời điểm, Tiểu Bảo Quốc quyết định ở lại trên núi qua đêm thay vì di chuyển xuống khách sạn rồi hôm sau lại leo lên. Ông muốn tự mình trải nghiệm không gian, sinh hoạt của người dân địa phương để hiểu hơn về nhân vật.

“Ban đầu chỉ có tôi ở lại. Tôi biết mọi người lo lắng nhưng tôi muốn tự mình trải nghiệm để hiểu thêm về nhân vật. Bình thường tôi cũng có chơi thể thao rèn luyện sức khỏe nên nghĩ mình có thể chịu đựng được”, ông kể.

Tuy nhiên, việc nghỉ lại trên núi không hề dễ dàng. Nam nghệ sĩ cho biết ban đêm thời tiết lạnh buốt, di chuyển cũng rất bất tiện. Có lúc ông chỉ cố nằm chờ trời sáng để tiếp tục công việc. Không chỉ Tiểu Bảo Quốc, một số diễn viên khác cũng phải thích nghi với điều kiện ghi hình. Sau Tiểu Bảo Quốc, Vân Dung cũng quyết định ở lại trên núi để thuận tiện cho lịch quay. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ gặp khó khăn trong việc nghỉ ngơi khi chuột núi liên tục xuất hiện vào ban đêm. Sau một đêm gần như không ngủ, cô mệt mỏi và phải trở xuống khách sạn vào sáng hôm sau.

Những cảnh quay có máu giả, hiệu ứng nổ và bụi cũng khiến diễn viên thêm vất vả. Tiểu Bảo Quốc cho biết sau một số đêm ghi hình, mọi người phải cạo gió, uống nước gừng rồi tiếp tục công việc. Bộ phim quay gần dịp tết, thời tiết càng lạnh khiến quá trình ghi hình thêm khó khăn. Dù vậy, nam nghệ sĩ cho rằng: “Một khi đã nhận vai, đã đồng ý với nhà sản xuất thì diễn viên phải hết mình với nhân vật, dù điều kiện quay phim khó khăn đến đâu”.