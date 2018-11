10 bác sĩ cùng phẫu thuật cứu bệnh nhân bị đâm hơn 10 nhát

Hiện bệnh nhân P. đã tỉnh táo, nói chuyện bình thường.

Trước đó, vào ngày 5.11, trạm cấp cứu vệ tinh 115 BV huyện Củ Chi tiếp nhận cuộc gọi của người dân về một vụ đả thương nghiêm trọng xảy ra tại ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Khi xe cấp cứu đến hiện trường thì Bùi Văn P. bị trọng thương nguy kịch với nhiều vết dao dâm nên đã được tiến hành sơ cứu, cầm máu và đưa ngay về BV.

“Khi về đến BV, bệnh nhân được tiếp tục hồi sức tích cực và hội chẩn toàn viện với chẩn đoán vết thương hở ở thành bụng lồi ruột, vết thương hở ngực rách cơ hoành, thủng thùy gan trái, vết thương hở cổ phức tạp, vết thương hở tay chân có tổn thương mạch máu thần kinh, sốc mất máu”, bác sĩ Giang nói.

Lần đầu tiên BV đã đã huy động cùng lúc 3 ê kíp phẫu thuật cùng lúc với hơn 10 bác sĩ mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau 3 giờ tích cực, các bác sĩ cắt đoạn ruột non có nhiều lỗ thủng, khâu các lỗ thủng ở ruột non; khâu lại thùy gan trái bị rách; lập lại lưu thông cho ổ bụng; khâu rất nhiều vết thương ở hông lưng phải; phẫu thuật vết thương giữa cổ dài 5 cm gây đứt một phần cân cơ ức đòn chũm; vết thương bên phải cổ dài 15 cm gây đứt cơ ức đòn chũm và bán phần cơ thang; vết thương mặt lòng vùng cơ mô cái dài 5 cm nham nhở; rách phức tạp cơ dạng khép ngón 1 tay phải, tổn thương động mạch mô cái; phẫu thuật khâu nối thần kinh cho vết thương cẳng tay trái do đứt động mạch trụ, đứt thần kinh trụ, đứt gân gấp cổ tay trụ.