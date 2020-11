10 thói quen ăn uống tệ hại nhất của nam giới

Nói chung, việc dành thời gian để chế biến các món ăn nhẹ lành mạnh hoặc thậm chí chỉ ngồi xuống thưởng thức bữa ăn có thể là một thách thức đối với nam giới. Mặc dù điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng có một số thói quen không lành mạnh có thể dễ xảy ra hơn ở nam giới.

Dưới đây là 10 thói quen ăn uống tồi tệ nhất mà nam giới có thể mắc phải cũng như các mẹo để khắc phục chúng, theo Eat This, Not That!

1. Ăn quá nhiều protein

Đàn ông, đặc biệt là những người hoạt động thể chất, thường nghĩ rằng ăn nhiều protein hơn những gì thông thường là cần thiết để tăng cơ. Tuy nhiên, một chuyên gia sức khỏe không đồng ý và nói rằng điều ngược lại có thể đúng.

Thạc sĩ Kelly Jones (Mỹ) cho biết: Trên thực tế, nếu bạn đang tìm cách hỗ trợ tốt nhất cho việc cải thiện thể chất và thậm chí là tăng cơ, bạn có thể muốn giảm khẩu phần protein và cho phép mình ăn nhiều carbohydrate hơn một chút.

Cô Kelly Jones cho biết thêm: Vì carbs là nguồn năng lượng hiệu quả nhất để luyện tập cơ bắp , nên điều quan trọng là bạn phải ăn đủ carbs để protein có thể được sử dụng cho quá trình tăng cơ bắp và nhiều quá trình khác của cơ thể. Thêm vào đó, cơ thể chỉ có thể chuyển hóa khoảng 30 gram protein mỗi giờ, vì vậy hãy ăn no nhưng đừng ăn quá nhiều vì cuối cùng lượng protein bổ sung đó sẽ trở thành calo dư thừa và sau đó có thể được lưu trữ dưới dạng chất béo.

2. Dùng quá nhiều chất bổ sung

Mặc dù thực phẩm bổ sung có vẻ là một cách hiệu quả để tăng mức vitamin và khoáng chất cần thiết cho bạn, nhưng đó không phải là cách hiệu quả nhất và cũng có thể là dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn.

Cô Kelly Jones nói: Cho dù đó là bột protein, bột lắc và thanh protein, hay quá nhiều viên thuốc và bột khác, việc chú trọng nhiều vào chất bổ sung thường có nghĩa là không tập trung vào việc ăn đủ lượng và đa dạng các loại thực phẩm toàn phần.

Hãy chắc chắn rằng bạn nhận được tất cả các chất bổ sung của bạn, bao gồm cả các nhãn hiệu, đã được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký chấp thuận trước khi dùng chúng. Như Kelly Jones nói, trọng tâm nên tập trung vào việc nhận được phần lớn chất dinh dưỡng từ thực phẩm toàn phần, không phải thuốc và bột.

3. Ăn ít rau củ, trái cây

Thạc sĩ Kelly Jones nói: Trên thực tế, cà chua và ớt chuông đỏ có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, và khoai tây và ớt chuông là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin C và một nguồn kali tốt cho tim mạch.

4. Không ăn đủ cá

Đàn ông thích bít tết bò, nhưng họ cũng nên chọn ăn miếng cá hồi vài ngày một lần! Tại sao? Cá là nguồn a xít béo omega-3 dồi dào có lợi cho tim.

Cô Kelly Jones nói: “Mặc dù bạn sẽ nhận được omega-3 từ quả óc chó và hạt lanh, nhưng nó ở dạng ALA, có tỷ lệ chuyển đổi kém trong cơ thể thành các dạng hoạt động của omega-3, EPA và DHA”.

Nếu bạn thực sự muốn có đủ các hình thức này, điều quan trọng là phải bao gồm cá béo hoặc thậm chí tảo trong chế độ ăn uống của bạn hai lần mỗi tuần. Điều này có thể đến từ cá hồi, cá ngừ, cá mòi và cá cơm.

5. Ăn quá nhiều mỡ động vật

Cô Kelly Jones nói: Ăn nhiều chất béo bão hòa có liên quan chặt chẽ đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, trong khi ăn ít protein động vật và mỡ động vật có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch và tuổi thọ.

6. Ăn trong xe

Việc ăn uống khi lái xe không chỉ gây ra vấn đề an toàn mà còn có thể khiến bạn ăn nhiều calo hơn.

Thạc sĩ Lauren Harris-Pincus, và là tác giả của The Protein-Packed Breakfast Club, cho biết: Ăn mất tập trung sẽ khiến bạn không hài lòng và có khả năng tìm kiếm nhiều thức ăn hơn.

7. Ăn tối quá muộn

Ngủ gật vào đêm khuya có thể góp phần làm tăng cân cũng như tăng lượng đường trong máu và cholesterol.

Thạc sĩ Harris-Pincus (Mỹ) cho biết: Cơ thể chúng ta xử lý thức ăn tốt hơn vào đầu ngày khi chúng ta hoạt động so với muộn hơn vào ban đêm khi hệ tiêu hóa của chúng ta chuẩn bị cho giấc ngủ. Lời khuyên của chúng tôi? Cố gắng ăn uống sớm hơn đối với bữa tối. Hoặc, cân nhắc ăn bữa sáng và bữa trưa nhiều hơn và bữa tối ít hơn.

8. Ăn quá khẩu phần

Không chú ý đến khẩu phần là một cách rất dễ khiến bạn tăng thêm cân, ngay cả khi đó là thực phẩm lành mạnh.

Thạc sĩ Harris- Pincus cho biết: Bên cạnh những điều hiển nhiên, như ăn quá nhiều bánh quy hoặc một phần kem, ăn quá nhiều các loại thực phẩm lành mạnh như bơ, các loại hạt, protein và chất béo lành mạnh cũng không tốt cho sức khỏe, và khiến bạn tăng cân.

9. Ăn nhiều thực phẩm chế biến trong tuần

Thường xuyên gọi đồ ăn chế biến sẵn thay vì nấu ăn ở nhà có nghĩa là bạn có thể tiêu thụ nhiều khẩu phần hơn, điều này thường xuyên hơn cũng dẫn đến nhiều calo, chất béo và natri hơn.

Harris-Pincus nói: Hãy cố gắng nấu ăn nhiều hơn ở nhà với các nguyên liệu chế biến ít hơn hoặc ít nhất là kiểm tra thông tin dinh dưỡng của thực phẩm nhà hàng của bạn nếu có. Nếu có thể, hãy để dành một nửa cho một bữa ăn khác hoặc thêm nhiều rau hơn, chẳng hạn như salad ăn kèm cho bánh pizza của bạn, theo Eat This, Not That!

10. Uống quá nhiều rượu

Thạc sĩ Harris-Pincus cho biết: Mặc dù khuyến nghị không quá 2 ly rượu mỗi ngày cho nam giới, nhưng Hướng dẫn chế độ ăn uống sắp tới của Mỹ năm 2020 có thể giảm số lượng đó xuống 1 ly mỗi ngày.