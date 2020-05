12 thực phẩm nào được cho là 'ăn gì bổ nấy'?

Cách nghĩ rằng chúng thế nào thì phải tốt cho bộ phận cơ thể đó. Nghe có vẻ hơi kỳ quái, nhưng cũng có một phần cơ sở.

Sau đây là 12 ví dụ về các loại thực phẩm giống với các cơ quan mà chúng tăng cường hoạt động, và lý do tại sao, theo The Epoch Times.

1. Cam ngăn ngừa ung thư vú

Trái cây có múi, như chanh, cam, quýt, bưởi, được cho là có khả năng ngăn ngừa ung thư vú . Những thực phẩm này là nguồn carotenoids và flavonoid tuyệt vời, có tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư, theo The Epoch Times.

2. Gừng trị bệnh dạ dày

Từ lâu, gừng được xem như bài thuốc cho các vấn đề dạ dày, bao gồm khó tiêu, buồn nôn và nôn. Thực tế, các nhà khoa học đã xác định gừng chứa gingerol có thể giúp ngăn ngừa buồn nôn và nôn.

3. Nho làm dịu phổi

Sự giống nhau của 2 thứ này đến từ bên trong. Phế nang trông giống như chùm nho. Nho chứa proanthocyanidin - có tác dụng làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh hen suyễn do dị ứng.

4. Nấm tốt cho tai

Nấm là nguồn vitamin D tốt, và vitamin này đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe thính giác và tai. Vitamin D rất cần trong việc hình thành các xương mỏng manh ở tai và hoạt động khỏe mạnh của chúng, theo The Epoch Times.

5. Quả ô liu tăng cường sức khỏe buồng trứng

Ô liu vừa là trái cây vừa là thực phẩm có dầu bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe của cơ quan này.

6. Khoai lang giúp tuyến tụy hoạt động tốt

Khoai lang rất tốt cho tuyến tụy ở nhiều cấp độ. Đối với bệnh nhân viêm tụy, cần phải ăn thực phẩm đậm đặc chất dinh dưỡng và khoai lang.

Thực phẩm này đặc biệt giàu beta-carotene, vitamin C, kali, sắt và magiê. Khoai lang cũng giúp cân bằng chỉ số đường huyết và do đó giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và cơ quan liên quan đến sản xuất insulin, theo The Epoch Times.

7. Cà chua bảo vệ tim

Cà chua chứa nhiều lycopene, là chất chống ô xy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) phát hiện những phụ nữ có lượng lycopene trong máu cao nhất có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 33% so với những phụ nữ có lượng lycopene thấp, theo Mothe Nature Netwwork.

8. Quả óc chó bổ não

Quả óc chó nguyên vỏ trông giống như một bộ não nhỏ, giống nhau đến kỳ lạ. Quả óc chó có gần gấp đôi chất chống ô xy hóa so với các loại hạt thông thường khác, và cũng là nguồn giàu a xít béo omega-3 DHA, rất quan trọng cho sự phát triển lành mạnh của não và cũng tham gia vào việc quản lý tâm trạng và nhận thức, theo Mothe Nature Netwwork.

9. Bơ ngăn ngừa u xơ tử cung

Bơ có chứa a xít béo omega-3, giúp làm giảm sự bài tiết của một chất có thể làm cho tử cung co lại và gây đau. Bơ cũng là nguồn vitamin C tuyệt vời, có thể giúp giảm nguy cơ u xơ tử cung.

10. Cà rốt đỏ chống thoái hóa điểm vàng

Cà rốt màu đỏ, chứa hàm lượng beta-carotene cao - đóng vai trò chính trong việc giảm nguy cơ phát triển thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi.

11. Cần tây cần cho xương

Thẳng và cứng cáp, thân cây cần tây giống với xương, đặc biệt chân và tay. Cần tây là nguồn vitamin K tốt, hoạt động ở cấp độ tế bào, cùng với vitamin D, để tạo xương. Vitamin K cũng tạo điều kiện cho sự hấp thu canxi, cần cho sức khỏe của xương.

Các chất dinh dưỡng khác trong cần tây hỗ trợ sức khỏe xương bao gồm vitamin C - giúp hình thành collagen liên kết các tế bào xương với nhau, magiê hoạt động với canxi và mangan giúp tạo mô liên kết trong xương.

12. Sò ốc ngăn ngừa ung thư tinh hoàn

Thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa giúp ngăn ngừa viêm nhiễm từ đó ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính bao gồm ung thư tinh hoàn.

Sò cung cấp rất nhiều chất chống ô xy hóa, như selen và hàm lượng đồng, kẽm và vitamin A và C tuyệt vời, cùng với vitamin B5, được chứng minh là có thể cải thiện chức năng của tinh hoàn, theo The Epoch Times.