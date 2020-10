14 dấu hiệu 'tố cáo' nam giới có thể mắc ung thư, chớ bỏ qua!

Nhưng có những triệu chứng dai dẳng, đàn ông tuyệt đối không được bỏ qua.

Sau đây là tiết lộ của các chuyên gia về những dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh ung thư mà đàn ông thường bỏ qua, theo Eat This, Not That.

1. Thay đổi ở tinh hoàn

Nếu thấy một hoặc cả hai tinh hoàn có khối u hoặc sưng lên, cần đi khám ngay lập tức. Có thể không đau nhưng lại là dấu hiệu của ung thư tinh hoàn.

2. Ho dai dẳng

Tiến sĩ Obizor nói, ho kéo dài từ 2 - 4 tuần, đặc biệt ở người hút thuốc, có thể là dấu hiệu của ung thư phổi, cần đi khám ngay.

Không phải lúc nào chụp X-quang cũng phát hiện ra bệnh. Vì vậy, nếu ho dai dẳng, nhưng chụp X-quang không phát hiện ra bệnh, cần phải chụp CT Scan liều thấp để tầm soát, đặc biệt người hút thuốc.

Nhưng không chỉ người hút thuốc mới bị ung thư phổi, theo Eat This, Not That.

3. Thay đổi ở miệng

Tiến sĩ Obizor cho biết, nếu gặp bất kỳ tổn thương nào trong miệng kéo dài từ 1 tuần trở lên, đều cần phải sinh thiết để loại trừ ung thư.

Tiến sĩ Obizor khuyến cáo, nếu có một vết thương mãi không khỏi, hãy đi khám ngay.

4. Khó tiêu hoặc khó nuốt

Theo tiến sĩ Obizor, những triệu chứng đường tiêu hóa như đau dạ dày, táo bón , buồn nôn, cảm thấy no nhanh hoặc khó nuốt, nếu kéo dài, rất có thể là dấu hiệu của ung thư dạ dày, ung thư ruột kết và ung thư tuyến tụy.

Nếu gặp vấn đề về dạ dày dai dẳng, hãy lên lịch đi khám sớm.

5. Thay đổi khi đại tiện

Tiến sĩ Jack Jacoub, bác sĩ chuyên khoa ung thư, từ Viện Ung thư MemorialCare (Mỹ), cho biết các triệu chứng phổ biến nhất mà nam giới thường bỏ qua là đau khi đại tiện, thay đổi thói quen đi ngoài, đi ngoài ra máu, cảm giác đầy và có cục u.

Hãy đi nội soi đại tràng để xác định bệnh trĩ hay ung thư đại trực tràng, theo Eat This, Not That.

Máu có thể có màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm - đôi khi giống như nhựa đường, rất có thể là dấu hiệu ung thư ở một nơi nào đó dọc theo đường tiêu hóa.

6. Giảm cân

Bác sĩ Jesse P. Houghton, chuyên khoa tiêu hóa ở Portsmouth, Ohio (Mỹ), nói triệu chứng mà nam giới có xu hướng bỏ qua này lại là triệu chứng phổ biến nhất của tất cả loại ung thư. Cần đi khám ngay nếu sụt cân không có lý do.

7. Có máu trong nước tiểu

Điều này có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng thận hoặc sỏi thận, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang hoặc ung thư thận. Hãy đi khám ngay lập tức.

Những thay đổi về thị lực như nhìn mờ hoặc nhìn đôi hoặc giảm thị lực có thể là dấu hiệu của khối u não, cần đi khám ngay Ảnh minh họa: Shutterstock

8. Đau lưng

Tiến sĩ Obiozor cho biết dù có rất nhiều lý do gây đau lưng, nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư máu dạng đa u tủy, ung thư phổi , tuyến tiền liệt hoặc ung thư thận.

Hãy gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân.

9. Đau đầu không dứt

Hầu hết các cơn đau đầu không phải là ung thư. Tiến sĩ Santosh Kesari, nhà ung thư học thần kinh tại Viện Ung thư John Wayne (Mỹ), cho biết nếu đau đầu càng nặng, càng kéo dài hoặc khác với những cơn đau đầu thường gặp, hãy báo ngay cho bác sĩ, theo Eat This, Not That.

10. Yếu người

Cảm giác yếu ớt dai dẳng hoặc mới xuất hiện, đặc biệt nếu kèm theo đau đầu, có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn, bao gồm cả ung thư não.

Hãy đi khám ngay nếu nhận thấy dấu hiệu ngứa ran hoặc yếu ở tứ chi.

11. Thay đổi tính cách

Sự thay đổi khác thường trong tính cách có thể là dấu hiệu của một khối u trong thùy trán của não, cần được khám càng sớm càng tốt, tiến sĩ Kesari nói.

12. Thay đổi thị lực

Những thay đổi về thị lực như nhìn mờ hoặc nhìn đôi hoặc giảm thị lực có thể là dấu hiệu của khối u não, cần đi khám ngay.

Tổ chức về khối u não Brain Tumor Charity cho biết khoảng 28% bệnh nhân u não gặp các vấn đề về thị lực, theo Eat This, Not That.

13. Đi tiểu khó

Tiến sĩ Obiozor cho biết, nếu dòng nước tiểu có vẻ ít hoặc muốn đi tiểu nhưng không thể tiểu được, có thể do u ác tính tuyến tiền liệt.

Tuyến tiền liệt phì đại do khối u có thể chèn ép niệu đạo, làm chậm dòng nước tiểu thành nhỏ giọt. Bỏ qua điều này có thể gây tử vong.

14. Sự thay đổi ở nốt ruồi

Các nốt ruồi hoặc tàn nhang không tròn hoặc đối xứng, có đường viền lởm chởm, đổi màu hoặc lớn lên, có thể là u ác tính.

Nam giới thường phát triển khối u ác tính ở phần trên cơ thể hoặc lưng.

Mỗi tháng 1 lần hãy quan sát toàn bộ cơ thể và kiểm tra nốt ruồi xem có thay đổi nào về hình dạng, đường viền, kích thước hoặc màu sắc hay không. Nếu có, hãy đi khám càng sớm càng tốt, theo Eat This, Not That.