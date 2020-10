19 loại thực phẩm giúp giảm cân tốt nhất cho phụ nữ

Thường xuyên ăn một chế độ ăn giàu thực phẩm toàn phần là nền tảng của bất kỳ nỗ lực giảm cân thành công nào. Nhưng cụ thể là loại nào trong số khoảng 3.097 loại trái cây và rau quả được biết đến trên hành tinh là hiệu quả nhất trong việc giảm cân cho phụ nữ?

Theo một phân tích tổng hợp các nghiên cứu giảm cân do tạp chí Nutrients thực hiện, đã có câu trả lời rõ ràng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tăng cường ăn các loại trái cây và rau được yêu thích này một cách thường xuyên có liên quan đến việc giảm cân lâu dài trong suốt 4 năm, theo Eat This, Not That!

1. Súp lơ trắng

Đối với phụ nữ từ 46 đến 51 tuổi, súp lơ là loại rau tốt nhất có liên quan đến việc giảm cân bền vững trong khoảng thời gian 4 năm. Đây là vị trí thứ 3 dành cho phụ nữ tuổi từ 33 đến 40. Rau họ cải có nhiều lợi ích sức khỏe , bao gồm cả việc bổ sung vitamin C, B và K.

2. Bí mùa hè (Summer Squash)

Á quân cho loại rau tốt nhất giúp giảm cân cho phụ nữ ở cả hai nhóm tuổi là bí mùa hè.

3. Các loại đậu

Các loại đậu chứa nhiều vitamin (C, K và A), carotenoid, chất chống oxy hóa và chất xơ, nó đứng thứ ba đối với phụ nữ từ 46-51 tuổi, đứng cuối trong top 10 loại rau có tác dụng giảm cân đối với phụ nữ từ 33-40 tuổi.

4. Ớt

Không có gì bí mật khi ớt có thể giúp bạn đốt cháy một lượng calo. Một cốc trái ớt có thể cung cấp cho bạn gấp ba lần lượng vitamin C được khuyến nghị trong ngày, giúp ngăn chặn các hoóc môn căng thẳng bên trong cơ thể liên quan đến việc tích trữ mỡ bụng.

5. Cần tây

Không có gì ngạc nhiên khi cần tây siêu tốt cho sức khỏe thường được coi là thành phần quan trọng trong chế độ ăn kiêng của phụ nữ ở mọi lứa tuổi, những người giảm cân và giữ dáng. Một cốc đầy đủ cần tây chỉ có khoảng 14 calo!

6. Cà rốt

Cà rốt là một nguồn beta-carotene tuyệt vời, và một cốc cà rốt sống chứa 184% giá trị vitamin A hàng ngày của bạn.

7. Rau lá xanh

Một số loại rau lá xanh Ảnh: Shutterstock

Các loại rau lá xanh gồm cải xoăn, rau diếp, cải thìa, bắp cải, rau bina, rau diếp xoăn, rau cải xanh và phần còn lại của các loại rau lá tốt nhất lọt vào danh sách những thực phẩm giảm cân hàng đầu cho phụ nữ.

8. Bắp cải Brussel

Bắp cải Brussel có liên quan nhiều hơn đến kết quả giảm cân cho phụ nữ từ 46 đến 51 tuổi, bữa tối yêu thích (và đa năng) của mọi người có ít calo nhưng siêu giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa.

9. Bông cải xanh

Đối với phụ nữ từ 33-40 tuổi, bông cải xanh là loại rau có liên quan nhiều nhất đến việc giảm cân bền vững.

10. Quả việt quất

Siêu thực phẩm ngọt ngào và ngon miệng này chứa đầy chất xơ và chất dinh dưỡng, là loại trái cây số 1 có liên quan đến việc giảm cân bền vững trong suốt 4 năm của tất cả phụ nữ được thăm dò ý kiến.

11. Mận

Mặc dù có hàm lượng calo tương đối cao, nhưng mận khô chứa nhiều vitamin (A, K, B2, B3, B6), chất xơ và kali.

12. Táo và lê

Nghiên cứu này đã chỉ ra tác dụng giảm cân không thể phủ nhận của việc ăn táo. Quả lê, trong khi đó, không hề lép vế. Cả hai siêu bổ dưỡng (nhiều carb và chất xơ tốt), được biết là giúp tăng cường sức khỏe đường ruột của bạn và có nhiều khả năng chống viêm.

13. Dâu tây

Dâu tây ngon là một nguồn cung cấp vitamin C, kali và chất xơ tuyệt vời.

14. Nho

Trái cây dễ ăn nhất trên thế giới cũng là một trong những loại trái cây lành mạnh nhất trên thế giới để ăn. Trên thực tế, các loại nho màu đỏ và màu tím có chứa resveratrol, một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường khả năng phòng vệ của bạn chống lại bệnh tim.

15. Bơ

Bơ là thực phẩm giảm cân lý tưởng. Ăn bơ sẽ tăng cường lượng chất xơ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện sức khỏe mắt và cung cấp đầy đủ khoảng 20 loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cho cơ thể.

16. Bưởi

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên Metabolism cho thấy ăn nửa quả bưởi trước bữa ăn có thể giúp giảm mỡ bụng, giảm mức cholesterol và thu nhỏ vòng eo của bạn tới một inch chỉ trong sáu tuần.

17. Chuối

Chuối có thể giúp bạn xây dựng cơ bắp nạc, cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, giúp bạn dễ ngủ, điều hòa huyết áp, khiến bạn cảm thấy no, giảm mức cholesterol xấu, bồi bổ đường ruột và thúc đẩy xương tốt hơn. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng cũng sẽ giúp bạn giảm cân.

19. Cam

Đương kim vô địch về nguồn vitamin C, với 88% lượng cho phép hằng ngày được khuyến nghị chứa trong một khẩu phần 100 gram, cam cũng là nguồn cung cấp chất xơ và kali dồi dào, và chúng giàu limonoids chống ung thư, theo Eat This, Not That!