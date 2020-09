3 điều cần biết trước khi dùng thực phẩm bổ sung

Ngày càng có nhiều người quan tâm hơn đến sức khỏe. Họ hướng đến chế độ ăn uống lành mạnh hơn với rau củ, trái cây. Nhiều người bắt đầu dùng đến các sản phẩm bổ sung vitamin và một số dưỡng chất khác.

Tìm hiểu kỹ về các sản phẩm bổ sung là rất quan trọng. Thực phẩm bổ sung là các sản phẩm có chứa một hoặc nhiều dưỡng chất như vitamin, khoáng chất, a xít amin, thảo mộc và một số loại thực vật có lợi khác. Nói cách khác, thực phẩm bổ sung có mục đích chính là nâng cao sức khỏe người dùng, theo Eat This, Not That.

Nhưng trước khi dùng, mọi người cần hỏi ý kiến của bác sĩ hay các chuyên gia dinh dưỡng đáng tin cậy. Ngoài ra, họ cũng cần lưu ý những điều sau:

1. Chỉ bổ sung khi chế độ ăn thiếu chất

Mọi người thường sử dụng thực phẩm bổ sung khi chế độ ăn hằng ngày không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ vận động cường độ cao đến chế độ ăn thuần chay hoặc vì cơ thể không dung nạp một số loại thực phẩm.

Thực phẩm bổ sung cũng như nhiều món khác, dù tốt nhưng nạp quá nhiều cũng có thể gây hại Ảnh minh họa: Shutterstock

2. Uống quá nhiều có thể gây hại

Dù ăn bất kỳ thực phẩm gì thì điều độ là rất cần thiết. Một món ăn dù lành mạnh nhưng nếu ăn quá nhiều cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Thực phẩm bổ sung cũng như thế.

Mỗi người sẽ có nhu cầu bổ sung một số loại vitamin và dưỡng chất khác nhau. Do đó, khó có một công thức chung nào về thực phẩm bổ sung để áp dụng cho mọi người.

Nếu bạn đang lo lắng mình đang dùng quá nhiều thực phẩm bổ sung thì hãy tìm đến bác sĩ để nhận lời khuyên. Khi đi, hãy mang theo tất cả những thực phẩm bổ sung đang dùng cũng như các loại thuốc đang uống. Bác sĩ sẽ giúp xác định xem thực phẩm bổ sung có tương tác với thuốc hay không, các chuyên gia cho biết, theo Eat This, Not That.

3. Dùng vitamin cụ thể thay vì loại tổng hợp

Nhu cầu vitamin hằng ngày của cơ thể cần được cung cấp từ chế độ ăn cân bằng với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Một vài viên vitamin tổng hợp không thể đáp ứng được đầy đủ cho nhu cầu này.