4 lợi ích khó ngờ khi giảm được 20 kg trở lên

Khi giảm được 20 kg, cơ thể không những dễ nhìn hơn mà còn nhẹ nhàng, di chuyển linh hoạt và giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường hay ung thư.

Bên cạnh đó, những lợi ích sức khỏe sau sẽ xuất hiện:

Vị giác thay đổi

Một hiện tượng thú vị với những người giảm cân thành công là thức ăn có thể sẽ có mùi vị khác với họ. Nguyên nhân là do vị giác đã thay đổi, theo Eat This, Not That!.

Nghiên cứu của các chuyên gia tại Đại học Stanford (Mỹ) phát hiện 87% những người từ phẫu thuật thu hẹp dạ dày để giảm cân trải qua hiện tượng thay đổi khẩu vị.

Mặt tích cực của hiện tượng này là giúp người giảm cân ăn ít đi và tiếp tục giảm cân nhiều hơn nữa. Các nhà nghiên cứu phát hiện gần 50% những người giảm cân cho biết họ cảm thấy ăn không ngon và ăn ít hơn trước. Họ tiếp tục giảm thêm khoảng 20% trọng lượng cơ thể trong 3 tháng sau đó.

Trí nhớ tốt hơn

Giảm cân có thể giúp trí nhớ tốt hơn. Một nghiên cứu công bố năm 2013 tại hội nghị của Hiệp hội Nội tiết Mỹ phát hiện những phụ nữ lớn tuổi giảm cân thành công có thể nhớ khuôn mặt và tên của người lạ tốt hơn.

Các nhà khoa học tin rằng lợi ích này có được là giảm cân đã giúp gia tăng họat động não ở những vùng chịu trách nhiệm nhận dạng. Việc này giúp quá trình thu thập và ghi nhờ thông tin mới trở nên hiệu quả hơn.

Nhóm nghiên cứu cho rằng giảm cân có thể giúp phục hồi khả năng ghi nhớ ở những người bị suy giảm trí nhớ do béo phì.

Giảm cân sẽ giúp giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tin mạch Ảnh: Shutterstock

Mắt sáng khỏe hơn

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients phát hiện những người có tỷ lệ mỡ cao thì nồng độ lutein trong cơ thể họ cũng thấp hơn bình thường. Lutein là chất chống ô xy hóa rất cần thiết cho đôi mắt sáng khỏe, theo Eat This, Not That!

Nhóm nghiên cứu cho rằng nồng độ lutein thấp có thể là một nguyên nhân gây thoái hóa võng mạc ở người béo phì. Do đó, giảm cân cũng là cách để duy trì thị lực khỏe mạnh.

Huyết áp giảm

Lượng mỡ thừa cao trong cơ thể là một trong những nguyên nhân gây huyết áp cao . Qua thời gian, bệnh có thể làm tăng nguy cơ mắc tim mạch.