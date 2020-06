4 sai lầm khi sử dụng tủ lạnh có thể gây hại cho bạn

Tủ lạnh không phải là nguyên nhân khiến thức ăn nhiễm khuẩn. Nguyên nhân thực sự là do cách sử dụng và vệ sinh tủ lạnh không đúng cách, khiến thực phẩm bị nhiễm khuẩn.

Để thực phẩm an toàn, việc bảo quản trong tủ lạnh cần tránh những thói quen sau, theo Eat This, Not That.

Không lau các mảng dính

Thức uống hay thức ăn bị rơi, đổ tràn trong tủ lạnh là điều khó tránh khỏi. Khi gặp tình trạng này, chúng ta cần phải lau sạch ngay lập tức để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn chéo, theo Eat This, Not That.

Ví dụ thức ăn thừa khi rơi trong ngăn bảo quản có thể phát sinh vi khuẩn gây bệnh sau vài ngày. Nếu bạn bất cẩn để chúng tiếp xúc với các món khác thì có thể làm lây nhiễm mầm bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo phải lau sạch thực phẩm, nước uống khi chúng đổ tràn trong tủ lạnh. Tủ cần được lau sạch ít nhất 2 lần/tuần bằng các loại dung dịch tẩy rửa thích hợp và nước.

Nhét quá nhiều món vào tủ lạnh

Mua và lưu trữ nhiều thực phẩm trong tủ lạnh sẽ mang lại nhiều thuận tiện khi chế biến. Bạn chỉ cần mở tủ lạnh là có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn mà không phải đi mua. Tuy nhiên, thói quen này có thể gây hại cho sức khỏe

Tủ lạnh nhồi nhét quá nhiều thức ăn sẽ khiến khí lạnh không thể tỏa đều đi mọi ngóc ngách bên trong, khiến một số món có thể sẽ không lạnh đủ. Hệ quả là vi khuẩn dễ phát triển và gây ngộ độc khi ăn, theo Eat This, Not That.

Mở cửa tủ lạnh quá lâu

Nhiều người có thói quen mở cửa tủ lạnh rồi đứng ngắm nghía, tìm kiếm thứ gì đó để ăn. Hành động này vô tình làm bạn mở cửa tủ lạnh quá lâu, khiến các thực phẩm đang bảo quản bên trong tiếp xúc với nhiệt độ nóng bên ngoài, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng của chúng.

Mỗi khi mở và đóng cửa tủ lạnh, các chuyên gia khuyến cáo là không nên mở lâu quá 2 phút, theo Eat This, Not That.

Để thực phẩm quá lâu không dùng

Thức ăn còn thừa là chuyện rất phổ biến trong mọi gia đình. Với những phần thừa này, cách tốt nhất là phải ăn ngay vào bữa sau. Nếu không thể ăn kịp thì hãy gói lại cẩn thận, đặt vào ngăn đông và ăn sớm nhất có thể.

Để thực phẩm quá lâu, ngay cả trong tủ lạnh, sẽ khiến chúng mất đi hương vị, thậm chí làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, theo Eat This, Not That.