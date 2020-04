4 thứ không được chạm vào khi bạn dùng nhà vệ sinh công cộng

Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh, đặc biệt là Covid-19 do virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) gây ra, mọi người nên chú ý tránh tối đa việc chạm vào những thứ sau:

1. Vòi nước

Khi bật vòi nước , bạn sử dụng tay bẩn. Nhưng khi tắt, bạn lại dùng tay sạch để tắt chính vòi nước đó. Nếu vòi nước có mầm bệnh thì tay chúng ta vẫn có thể dính mầm bệnh, ngay cả khi đã rửa tay , theo The Healthy.

Để tránh tình trạng này, sau khi rửa tay, hãy dùng khăn giấy để tắt vòi thay vì chạm vào bằng tay trần. Nếu phòng tắm không có khăn giấy thì dùng cùi chỏ để tắt vòi nước.

2. Máy sấy tay

Các chuyên gia khuyến cáo không nên dùng máy sấy tay trong nhà vệ sinh công cộng hay bất kỳ nhà vệ sinh nào.

Một nghiên cứu của Đại học Westminster (Anh) phát hiện máy sấy phun hơi phản lực có thể khiến virus lan truyền nhiều gấp 190 lần so với dùng khăn giấy. Lau tay bằng khăn giấy giúp tay khô nhanh hơn, đồng thời tạo ma sát để loại bỏ nhiều mầm bệnh hơn trên tay, theo The Healthy.

3. Các bức tường

Mùi hôi trong nhà vệ sinh, những hạt phân siêu nhỏ bay vào không khí khi bạn xả bồn cầu đều có thể bám vào các bức tường trong nhà vệ sinh. Hầu hết các bức tường trong nhà vệ sinh công cộng đều không được vệ sinh đúng cách. Do đó, cách an toàn nhất là đừng chạm vào những bức tường này, theo The Healthy.

4. Tay nắm cửa

Trên thực tế, nhiều người chưa có thói quen rửa sạch tay sau khi đi vệ sinh. Tay họ có thể chứa đầy vi khuẩn, virus và chạm vào tay nắm cửa. Lúc này, tay nắm cửa trở thành nơi mang mầm bệnh.

Nếu bạn có rửa tay sạch nhưng lại chạm vào tay nắm cửa thì vẫn có nguy cơ bị lây bệnh. Hãy dùng khăn giấy để mở tay nắm cửa thay vì dùng tay trần, theo The Healthy.