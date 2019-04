5 điều gây hại cho gan mà ít người quan tâm

Để giữ cho cơ quan cực kỳ quan trọng này ở trạng thái tốt nhất, dưới đây là những gì chúng ta nên loại bỏ, theo Reader.

Uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày cũng là một cách để giúp gan khỏe mạnh . Nước có thể ảnh hưởng trực tiếp đến gan của chúng ta về khả năng giải độc cơ thể đúng cách, theo ông Michele Neil-Sherwood, bác sĩ tại Viện y tế chức năng và đồng tác giả của cuốn sách "The Quest for Health".

Vì vậy, khi gan mất nước, nó cũng mất dự trữ nội tạng, hoặc những gì nó sử dụng để chăm sóc phần còn lại của cơ thể. Và khi mất nước xảy ra, nguy cơ mắc bệnh của bạn tăng lên, theo Reader.

Nguyên tắc chung là uống nước đều đặn để gan luôn khỏe.

Một hậu quả thường bị bỏ qua của việc thừa cân là sự tích tụ chất béo quanh gan và có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Bệnh này được kể đến như một loạt các bệnh gan từ gan nhiễm mỡ đến viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH) và xơ gan, hoặc sẹo gan vĩnh viễn do viêm mạn tính, theo Reader.