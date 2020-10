5 loại 'siêu thực phẩm' cần có để giúp bạn giảm cân

Dưới đây là những thực phẩm giảm cân tốt nhất từ trước đến nay, theo Eat This, Not That!

1. Rau lá xanh

Có nhiều loại rau xanh tốt cho sức khỏe hơn cải xoăn để bạn có thể chọn loại phù hợp với mình. Bạn thích sinh tố? Hãy dùng rau bina (rau chân vịt). Muốn loại gì có ý nghĩa? Ngay cả rau diếp lá đơn cũng có nhiều chất dinh dưỡng hơn loại rau xanh hiện tại. Và hãy nhớ: Đôi khi, bạn đã bỏ lỡ những loại thực vật lành mạnh nhất.

2. Chất béo lành mạnh

Xin nhắc lại, chất béo không phải là kẻ thù. Có rất nhiều chất béo lành mạnh, những chất béo ngon tạo nên danh sách thực phẩm giúp bạn giảm cân.

3. Bột yến mạch

Cháo yến mạch Shutterstock

Thức dậy với một tô yến mạch lớn, ngoài việc giúp bạn tập trung vào cả buổi sáng, nó còn đứng đầu danh sách 10 thói quen hằng ngày làm tiêu mỡ .

4. Trái cây màu đỏ

Nếu bạn muốn giảm cân, hãy xem các loại trái cây màu đỏ. Trái cây màu đỏ giàu flavonoid được gọi là anthocyanins - hợp chất tạo ra màu sắc của chúng - có đặc tính "không có bụng".

Một trong những điều quan trọng nhất là, hãy ăn trái cây, đừng uống trái cây! Có nghĩa là ăn trái cây tốt hơn hẳn uống nước ép trái cây. Chất xơ sẽ giúp bạn no lâu trong khi anthocyanins làm thon gọn vòng eo của bạn, theo Eat This, Not That!

5. Protein nạc

Những protein nạc lý tưởng nhất là những món ăn từ thịt gà và cá nạc.

Nước

Nước không thể thiếu đối với sức khỏe và kế hoạch giảm cân của bạn. Chỉ cần giữ một chai nước đầy ở bàn làm việc để nhâm nhi suốt cả ngày là đủ để giữ cho quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi. Trên thực tế, đó là một trong những cách giảm cân dễ dàng yêu thích của nhiều người.

Hãy thêm một ít chanh và cam cắt lát vào nước của bạn để tăng cường làm sạch cơ thể. Một hợp chất trong vỏ cam, chanh giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể và tạo động lực cho ruột hoạt động, theo Eat This, Not That!