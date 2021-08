5 loại thực phẩm có nhiều vitamin A hơn cà rốt

Thật buồn cười khi một số loại thực phẩm được gắn với một số chất dinh dưỡng nhất định. Khi bạn nghĩ đến các loại thực phẩm có vitamin C , bạn có thể nghĩ đến cam.

Để tăng lượng kali, hầu hết chúng ta đều ăn chuối. Và nếu được yêu cầu gọi tên một loại thực phẩm giàu vitamin A, nhiều người sẽ nói cà rốt.

Vitamin A rất cần thiết cho một sức khỏe tốt. Như bạn có thể biết, bổ sung đủ chất dinh dưỡng này sẽ thúc đẩy thị lực khỏe mạnh.

Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sinh sản của bạn.

Tất nhiên, cà rốt là một nguồn tuyệt vời của vitamin A. Nửa chén rau sống chứa 510 microgam, khá lớn. Đó là 57% mức tiêu thụ hằng ngày được khuyến nghị (RDA) đối với nam giới và 73% đối với phụ nữ, theo Eat This, Not That!

Có một số loại thực phẩm lành mạnh khác thực sự chứa nhiều vitamin A hơn cà rốt, đó là:

1. Gan bò

Thịt nội tạng có thể không phải là lựa chọn phổ biến nhất ở quầy bán thịt, nhưng đừng bỏ qua chúng! Gan bò là nguồn cung cấp vitamin A lớn, với 8.020 microgam trong một khẩu phần 3 ounce (khoảng 85g).

Đó là con số đáng kinh ngạc: 891% RDA đối với nam giới và 1.457% đối với phụ nữ. Gan cừu và xúc xích gan cũng cung cấp hàm lượng vitamin A.

2. Dầu gan cá tuyết

Là một thực phẩm bổ sung, dầu gan cá tuyết mang lại một số lợi ích. Nó chứa nhiều a xít béo omega-3 có lợi cho tim và vitamin D tăng cường miễn dịch.

Nó cũng là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời với 4.080 microgam mỗi muỗng canh.

3. Khoai lang nướng

Khoai lang nướng Shuttertock

Khoai lang nướng là món ăn kèm đơn giản nhưng ngon miệng cho mọi bữa ăn. Và với 1.100 microgram vitamin A mỗi cốc, chúng chắc chắn vượt trội so với cà rốt sống. Chỉ cần đảm bảo ăn cả vỏ để có được lượng vitamin A đầy đủ từ các loại củ giàu tinh bột này.

4. Bí ngô xay nhuyễn (Pumpkin Puree)

Khi thưởng thức món bí ngô xay nhuyễn, bạn cũng sẽ hấp thụ được nhiều vitamin A. Mỗi cốc bí ngô xay nhuyễn chứa 706 vitamin A.

5. Butternut Squash

Được biết đến ở Úc và New Zealand với tên gọi bí ngô hoặc bí rợ, là một loại bí, có vị ngọt, bùi tương tự như vị của bí ngô. Tên tiếng Anh của nó là Butternut Squash, tên khoa học là Cucurbita moschata 'Butternut'.

Dùng một cốc Butternut Squash nấu chín, bạn sẽ nhận được 1.140 microgam vitamin A, theo Eat This, Not That!