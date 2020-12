5 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh suy giảm trí nhớ

Bệnh Alzheimer hiện ảnh hưởng đến hơn 5 triệu người Mỹ và là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 6 ở Mỹ.

Mặc dù không có cách chữa trị cho dạng mất trí nhớ phổ biến này, nhưng có nhiều lựa chọn điều trị truyền thống và thay thế khác nhau có thể giúp kiểm soát các triệu chứng. Một số nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng một số loại thực phẩm có thể giúp trì hoãn hoàn toàn sự khởi phát của bệnh.

Tiến sĩ Cedrina Calder (Mỹ), cho biết: “Hiện tại, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy bất kỳ loại thực phẩm cụ thể nào có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, có một số bằng chứng cho thấy việc tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải hoặc chế độ ăn MIND có liên quan đến việc suy giảm nhận thức chậm hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer”, theo Eat This, Not That!

Chế độ ăn MIND, là sự kết hợp giữa chế độ ăn Địa Trung Hải và DASH, đặc biệt hướng tới việc hỗ trợ sức khỏe não bộ và được cho là làm giảm tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer.

Trong khi các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu chính xác chế độ ăn MIND có thể ngăn ngừa chứng rối loạn não như thế nào, những gì họ biết là chế độ ăn này đã được chứng minh là cải thiện sức khỏe tim mạch. Điều này có thể làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Nhiều loại thực phẩm là một phần của chế độ ăn uống MIND cũng có đặc tính chống viêm, và tình trạng viêm có thể gây hại cho sức khỏe của não.

Calder, nói: “Chúng tôi biết rằng tình trạng viêm xảy ra trong bệnh Alzheimer nhưng các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm ra vai trò của nó trong sự tiến triển của bệnh Alzheimer.

Các loại thực phẩm sau đây phù hợp với cả chế độ ăn Địa Trung Hải và MIND và có thể đóng một vai trò trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, theo Eat This, Not That!

1. Nghệ

Nghệ từ lâu đã được sử dụng như một loại gia vị trong nấu ăn và y học cổ truyền. Ấn Độ có tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer đặc biệt thấp, mà một số chuyên gia y tế cho rằng do dân số nước này ăn nhiều nghệ. Hoạt chất curcumin được cho là mang lại nhiều lợi ích cho não và cơ thể.

Tiến sĩ Calder, cho biết: “Curcumin, một chất dinh dưỡng được tìm thấy trong nghệ, có liên quan đến việc cải thiện chức năng nhận thức trong một số nghiên cứu nhỏ hơn”.

Cân nhắc thêm một thìa cà phê bột nghệ vào món rau của bạn hoặc pha một ly cà phê sữa với một chút bột nghệ để bắt đầu buổi sáng của bạn.

2. Cá hồi

Món cá hồi ăn với đậu và rau Shutterstock

Giàu chất béo có lợi cho tim mạch, các loại cá như cá hồi, cá mòi và cá thu đều có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, tiến sĩ Calder, nói.

Bà Calder cho biết thêm: “Cá béo là nguồn cung cấp a xít béo omega-3 tuyệt vời, đã được tìm thấy trong một số nghiên cứu để ngăn ngừa hoặc trì hoãn sự suy giảm nhận thức ở những người mắc bệnh Alzheimer”.

Theo một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Public Health Nutrition, trong số gần 7.000 người trưởng thành từ 60 tuổi trở lên được theo dõi trong hai năm, 326 người được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ. Những người tiêu thụ bất kỳ lượng cá nào trong khoảng thời gian hai năm đó sẽ giảm nguy cơ mất trí nhớ so với những người không ăn chút nào.

3. Quả mọng

Quả việt quất, quả mâm xôi, quả mâm xôi và dâu tây đều chứa nhiều chất chống ô xy hóa, có thể có lợi cho chức năng não bằng cách bảo vệ nó khỏi stress ô xy hóa.

Tiến sĩ Calder, nói: “Các loại quả mọng là một trong 10 nhóm thực phẩm lành mạnh trong chế độ ăn kiêng MIND. Một số nghiên cứu đã gợi ý rằng quả việt quất có tác động tích cực đến nhận thức".

4. Các loại rau lá xanh

Cải xoăn, cải bó xôi và rau cải thìa chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe tổng thể và đặc biệt chú ý đến flavanol. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng ăn nhiều flavanol có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer.

Tiến sĩ Calder, nói: “Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau lá xanh có thể bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức”.

5. Thực phẩm ít đường, chưa qua chế biến

Tiến sĩ Doug Scharre, nhà thần kinh học và là giám đốc bộ phận Thần kinh học Nhận thức tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Bang Ohio (Mỹ), nói rằng mặc dù bệnh Alzheimer không thể được ngăn ngừa thông qua việc tiêu thụ các loại thực phẩm cụ thể, nhưng dinh dưỡng phù hợp là nền tảng cho sức khỏe não bộ và có thể giảm thiểu suy giảm nhận thức.

Một cách bạn có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ của mình ngay bây giờ là loại bỏ thực phẩm chế biến (chứa nhiều đường và chất béo không lành mạnh) khỏi chế độ ăn uống của bạn.

"Chế độ ăn cân bằng với ít chất béo bão hòa và đường đã qua chế biến dường như lành mạnh hơn cho não", tiến sĩ Scharre, nói, theo Eat This, Not That!