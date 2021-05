5 lý do bất ngờ khiến bạn luôn khát nước

Tập thể dục, thời tiết nắng nóng hay ăn nhiều thức ăn mặn đều có thể khiến bạn khát nước . Điều này là bình thường.

Tuy nhiên, nếu không vì những lý do trên mà vẫn luôn cảm thấy khát, hoặc uống bao nhiêu cũng không thấy đã khát, điều đó có thể báo hiệu một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, theo Timesnownews.com.

1. Tiểu đường Khát nước và đi tiểu nhiều là những triệu chứng ban đầu thường gặp của bệnh tiểu đường. Bệnh nhân cũng có thể khô miệng. Khi bị tiểu đường, glucose sẽ tích tụ trong máu, buộc thận phải làm việc quá sức để hấp thụ. Khi thận không thể hoạt động kịp, nó sẽ tạo ra nhiều nước tiểu hơn bình thường để cố gắng thải lượng đường dư thừa quá mức đó cho đến khi lượng đường trong máu trở lại bình thường. Quá trình này khiến người bệnh cảm thấy khát nước hơn. 2. Tác dụng phụ của thuốc Đôi khi khát quá mức có thể là tác dụng phụ của một số loại thuốc, bao gồm lithium, một số loại thuốc chống loạn thần và thuốc lợi tiểu. Nếu nghi ngờ thuốc đang dùng gây ra cơn khát, hãy nói chuyện với bác sĩ để đổi thuốc. 3. Mất nước nghiêm trọng

Tiêu chảy có thể dẫn đến mất nước nghiêm trọng. Ảnh: Shutterstock

Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như tập thể dục quá nhiều, tiêu chảy, buồn nôn, nôn và đổ mồ hôi quá nhiều. Hãy lưu ý màu nước tiểu. Nếu nước tiểu vàng sậm, mép miệng quá khô, da khô kèm theo nhức đầu, trường hợp trẻ em không chảy nước mắt khi quấy khóc, lừ đừ, cáu kỉnh, thì cần phải được cấp cứu ngay, theo Timesnownews.com.

4. Thiếu máu

Thiếu máu là trường hợp cơ thể không có đủ các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Tình trạng này có thể do bẩm sinh hoặc do lối sống, do bệnh, hoặc do chảy máu nhiều.

Thiếu máu nhẹ có thể không gây khát quá nhiều, nhưng nếu tình trạng nặng, người bệnh không chỉ cảm thấy khát mà còn chóng mặt, kiệt sức, yếu ớt.

Mạch của người bệnh sẽ rất nhanh, da tím tái hoặc hơi vàng, đổ mồ hôi.

5. Tăng canxi huyết

Tăng canxi huyết là nồng độ canxi trong máu cao hơn mức bình thường.

Nguyên nhân có thể là do tuyến cận giáp hoạt động quá mức, dấu hiệu của một bệnh lao, bệnh sarcoidosis và thậm chí là ung thư, như ung thư phổi, vú, thận, đa u tủy.

Bệnh sarcoidosis còn gọi là bệnh u hạt, là tình trạng tăng trưởng quá mức của các tế bào viêm ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, dẫn đến các viêm cơ quan, thường gặp nhất là phổi, hạch bạch huyết, mắt và da.

Theo một báo cáo trên Web MD, tăng canxi huyết không chỉ gây ra cảm giác khát quá mức mà còn kéo theo các triệu chứng khác như đi tiểu nhiều lần hơn, đau bụng, buồn nôn và nôn, táo bón, đau xương và yếu cơ, cảm giác lú lẫn, mệt mỏi và trầm cảm, nhịp đập nhanh, loạn nhịp, theo Timesnownews.com.