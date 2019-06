5 mẹo giúp tránh bị muỗi đốt vào mùa hè

Đừng uống bia

Một nghiên cứu ở Nhật Bản phát hiện việc mở một lon bia có thể sẽ thu hút lũ muỗi tập trung lại xung quanh.

Nguyên nhân là bia thường sẽ sủi bọt khi mở lon. Bọt này lại chứa nhiều CO 2 . Muỗi lại thích CO 2 và dựa vào CO 2 trong hơi thở để tìm kiếm con mồi, Reader’s Digest dẫn lời tiến sĩ Grayson Brown, chuyên gia về muỗi tại Đại học Kentucky (Mỹ).

Tránh mặc quần áo bó

Nhiều người sẽ nghĩ rằng mặc quần áo bó và che phủ phần lớn diện tích da sẽ giúp tránh được muỗi đốt. Điều này không đúng vì mũi kim hút máu của muỗi có thể xuyên qua quần áo bó và tiếp xúc với da, các chuyên gia cho biết.

Cách phòng tránh muỗi là hãy mặc quần áo rộng rãi, thoải mái. Ngoài ra, quần áo thoáng cũng làm giảm nhiệt độ cơ thể, yếu tố giúp muỗi định vị con mồi.

Tận dụng những loài cây chống muỗi

Một số loại cây có mùi hương dễ chịu với con người lại là khắc tinh của muỗi. Những cây này có thể kể đến gồm hương thảo , bạc hà chanh, oải hương, cúc vạn thọ, húng quế, bạc hà, tỏi và sả, theo Reader’s Digest.

Khi muỗi cảm nhận thấy mùi những loại cây này trên da, máu hoặc mồ hôi con người thì chúng sẽ bỏ đi và chuyển sang đối tương khác.

Khói

Khói có khả năng ảnh hưởng đến các giác quan của muỗi và khiến chúng khó định vị được con mồi. Do đó, nếu bạn đi cắm trại hay tổ chức tiệc ngoài trời, hãy tranh thủ đốt lửa trại. Nếu muốn đuổi muỗi hiệu quả hơn thì hãy cho một ít cây oải hương, bạc hà hoặc sả vào lửa.

Người nhiều mồ hôi dễ bị muỗi đốt