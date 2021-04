5 siêu thực phẩm quen thuộc nên ăn hằng ngày

Chuyên trang Eat This Not That! mới đây đã gợi ý nhiều loại siêu thực phẩm (có hàm lượng dinh dưỡng vượt trội) vô cùng quen thuộc, giúp bạn dễ dàng bổ sung vào bữa ăn hằng ngày.

1. Dầu dừa

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition (tạm dịch: Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ) đã phát hiện dầu dừa mang lại hiệu quả giảm cân và mỡ bụng nhanh hơn so với dầu ô liu.

Nguyên nhân là do dầu dừa rất giàu chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCT), sau khi nạp vào sẽ được cơ thể nhanh chóng hấp thụ và sử dụng, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Do vậy, các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên dùng dầu dừa khi nấu nướng.

2. Hạt chia

Hạt chia là một trong những nguồn cung cấp omega-3 (một axít béo quan trọng, tham gia vào quá trình hình thành tế bào thần kinh, thị giác,...) tự nhiên cao nhất trong thế giới thực phẩm. Nhiều nghiên cứu trên động vật đã cho thấy một chế độ ăn giàu hạt chia có thể giúp giảm lượng cholesterol có hại và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

3. Trứng

Cũng theo trang Eat This Not That!, trứng là nguồn cung cấp choline (một chất dinh dưỡng có cùng chức năng và cấu trúc với các vitamin nhóm B) tốt nhất trong thế giới thực phẩm. Sự thiếu hụt choline có thể dẫn đến hiện tượng tích tụ mỡ bụng. Đây cũng là lý do vì sao trứng là loại thực phẩm rất hữu ích cho những người muốn giảm cân.

4. Táo

Táo là loại trái cây giàu chất xơ hoà tan, không chỉ có lợi cho hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch mà còn giúp điều hòa lượng đường huyết và cholesterol trong máu, giúp duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh.

Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong táo cũng giúp cơ thể no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân.

Một nghiên cứu gần đây tại Trung tâm Y tế Wake Forest Baptist (Mỹ) cho thấy một người ăn thêm 10 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày thì sẽ giảm được thêm khoảng 3,7% lượng mỡ nội tạng tại vùng bụng (loại mỡ nguy hiểm) trong thời gian 5 năm.

5. Trái bơ

Một nghiên cứu được công bố trên tờ Nutrition Journal (tạm dịch: Tạp chí Dinh dưỡng) cho biết chỉ cần ăn nửa quả bơ (khoảng 2 muỗng bơ) vào buổi trưa, mọi người có thể giảm đến 40% cảm giác đói bụng trong nhiều giờ sau đó.

Ngoài ra, trong bơ còn chứa hàm lượng kali vượt bậc (nhiều hơn cả chuối) cùng gần 20 loại vitamin và khoáng chất khác như lutein, folate, vitamin K, C, E,... giúp tăng cường sức khỏe và cải thiện tâm trạng.