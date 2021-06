50% người hồi phục sau Covid-19 bị suy giảm sức khỏe

Chuyên trang MedicineNet dẫn kết quả một nghiên cứu mới của Đại học Michigan (Mỹ) cho hay trong những tháng đầu sau khi hồi phục, gần 50% số bệnh nhân Covid-19 có thể bị suy giảm sức khỏe (suy giảm thể chất, chức năng hô hấp, tim...) rõ rệt so với trước khi mắc bệnh.

Phát hiện này cho thấy những người sống sót sau Covid-19 vẫn cần một khoảng thời gian tương đối dài để cơ thể phục hồi.

Tiến sĩ Alecia Daunter, Trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Đến nay, nhiều người vẫn nghĩ kết cục tồi tệ duy nhất của Covid-19 là tử vong. Tuy nhiên, nghiên cứu đã cho thấy nhiều nguy cơ sức khỏe đang thách thức những người bình phục. Do đó, mọi người, ngay cả những người trẻ tuổi, không nên thờ ơ với đại dịch này”.

Theo tiến sĩ Daunter, sự suy giảm chức năng cơ thể có thể không đe dọa đến tính mạng, nhưng nó làm giảm chất lượng cuộc sống, khiến mọi người khó quay lại nhịp sống cũ và “khó hòa nhập lại với thế giới ”.

Kết quả nghiên cứu hiện đã được công bố trên chuyên san PM&R: The Journal of Injury, Function and Rehabilitation.