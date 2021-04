6 loại thực phẩm dành cho nam giới mỗi ngày

1. Cá mòi

Những chú cá nhỏ này có thể không nổi tiếng như những loài cá khác, nhưng chúng có lợi cho sức khỏe đàn ông (và ví của bạn). "Trong khi nhiều nam giới lấy protein từ các loại thịt gây tắc nghẽn động mạch như bánh mì kẹp thịt, bít tết, xúc xích và thịt xông khói có nhiều chất béo bão hòa, làm tăng chứng viêm và góp phần gây ra bệnh tim, kẻ giết người hàng đầu ở nam giới, thì cá mòi lại làm ngược lại", hai chuyên gia dinh dưỡng Lyssie Lakatos và Tammy Lakatos Shames (Mỹ) cho biết.

"Cá mòi rất giàu protein và là một trong những nguồn cung cấp chất béo omega-3 tốt nhất, giúp giảm viêm, giảm nguy cơ mắc tất cả các bệnh mạn tính, bao gồm cả bệnh tim và các yếu tố nguy cơ như giảm chất béo trung tính và huyết áp và giảm sự tích tụ của mảng bám trong động mạch, hai chuyên gia trên cho biết thêm.

Dưới đây là cách ăn cá mòi:

- Mở hộp và thưởng thức cá mòi cùng với bánh quy giòn.

- Thêm cá mòi vào trứng bác.

- Cho một vài con cá mòi vào sốt cà chua.

The Nutrition Twins cũng chỉ ra một điểm cộng khác của cá hồi, đó là nó có khá ít độc tố, "vì vậy bạn không phải lo lắng về thủy ngân như khi ăn cá ngừ".

2. Quả việt quất

Quả việt quất Shuttertock

Christy Brissette, chuyên gia dinh dưỡng, chủ tịch của 80 Twenty Nutrition ở Chicago (Mỹ) cho biết: “Khoảng 1 trong 9 người đàn ông sẽ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong cuộc đời của họ. Mặc dù đó là một thống kê đáng kinh ngạc, nhưng sự lựa chọn lối sống của bạn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh”.

"Thừa cân hoặc béo phì có liên quan đến nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối cao hơn, do đó, đạt được cân nặng hợp lý là một phần quan trọng của việc phòng ngừa. Nên ăn nhiều trái cây và rau quả có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và giúp bạn giảm cân. Quả việt quất chỉ có 80 calo một cốc và là một nguồn cung cấp chất xơ tốt (3,6 gram mỗi cốc) và vitamin C (3,9 miligram mỗi cốc)", chuyên gia Brissette cho biết thêm.

3. Quả bơ

Bệnh tim là mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe nam giới. Cân nặng hợp lý và ăn nhiều trái cây và rau quả có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

"Bơ là một loại trái cây tốt cho tim mạch; hơn 75% chất béo trong quả bơ là không bão hòa. Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ, việc thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim", chuyên gia Brissette cho biết, theo Eat This, Not That!

Ngoài chất xơ (khoảng 3 gram mỗi khẩu phần), những loại trái cây xanh này cũng tự hào có lượng kali tốt cho tim (khoảng 250 miligram mỗi phần ăn), giúp cân bằng tác động của natri đối với huyết áp.

4. Ngũ cốc nguyên hạt

"Một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ và Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới cho thấy rằng khoảng 3 khẩu phần ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày (90 gram) làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng xuống 17% và bằng chứng về ngũ cốc nguyên hạt thực sự mạnh hơn bằng chứng về chất xơ”, chuyên gia Kelly Toups, Giám đốc Dinh dưỡng của LDN tại tổ chức phi lợi nhuận Oldways, cho biết.

5. Rượu vang đỏ

Chỉ 1 ly nhỏ, đó là 5 ounce (khoảng 150 ml) mỗi ngày thôi. Với suy nghĩ đó, một ly rượu vino đỏ có thể mang lại lợi ích cho não bộ của bạn.

"Những người đàn ông tham gia nghiên cứu MIND giữ cho bộ não của họ trẻ hơn 7,5 năm về mặt nhận thức khi một ly rượu vang giàu polyphenol là một phần trong thói quen của họ. Một nghiên cứu khác gần đây cho thấy rượu vang đỏ làm giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer ở đàn ông cao tuổi chứ không phải phụ nữ", chuyên gia Moon nói.

Nếu bạn muốn thử món gì đó khác ngoài việc nhấm nháp rượu vang đỏ, hãy thử cho rượu vang đỏ, giấm balsamic, dầu ô liu và các loại thảo mộc vào chảo và dùng nó làm nước sốt bạn có thể rưới lên cá hoặc đậu phụ, cả hai đều là protein tốt cho não bộ.

6. Dưa hấu

Nam giới nên đưa dưa hấu vào chế độ ăn uống hằng ngày, vì siêu thực phẩm này có có chất lycopene giúp bảo vệ bạn khỏi ung thư tuyến tiền liệt.

Chuyên gia Shapiro cho biết thêm, có thể thêm dưa hấu vào sinh tố, hoặc ăn lạnh trong những ngày hè nóng nực, hoặc pha thành nước ép... Bạn cũng có thể thử nó trong rất nhiều công thức nấu dưa hấu độc đáo và thú vị khác, theo Eat This, Not That!