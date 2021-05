6 mẹo tuyệt vời nhưng đơn giản để cải thiện thị lực của bạn

Do đó, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng là chìa khóa để bảo vệ thị lực cho đến tuổi già! Vậy thì phải làm sao để cứu lấy đôi mắt, tránh được tình trạng mất thị lực trong tương lai.

Các nghiên cứu cho thấy có thể tránh được tình trạng đáng sợ này bằng 6 mẹo đơn giản để cải thiện thị lực, theo For Women First.

1. Thường xuyên ăn trứng

Chà! Món trứng mà bạn thưởng thức vào bữa sáng có tác dụng cải thiện thị lực một cách kỳ diệu. Các hợp chất lutein và zeaxanthin có nhiều trong lòng đỏ trứng cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ cho võng mạc mắt và điểm vàng - nơi cảm nhận ánh sáng của mắt.

Lượng lutein càng cao thì nguy cơ mất thị lực, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng càng thấp.

Trên thực tế, các nhà khoa học Úc phát hiện ăn 2 đến 4 quả trứng mỗi tuần làm giảm đến 62% tỷ lệ thoái hóa điểm vàng, theo For Women First.

Và lutein cũng có thể cải thiện thị lực vào ban đêm. Các nghiên cứu cho thấy ăn một chế độ ăn giàu lutein giúp cải thiện khả năng nhìn vào lúc chạng vạng, đọc sách trong phòng thiếu ánh sáng và điều chỉnh nhanh chóng với ánh sáng chói hoặc bóng tối đột ngột, giúp lái xe ban đêm dễ dàng và an toàn hơn.

2. Ăn nhiều rau xanh

Các nhà nghiên cứu của Đại học Yale (Mỹ) cho biết các nguồn phong phú chứa lutein và zeaxanthin khác gồm rau bó xôi, bông cải xanh và măng tây, xà lách và các loại lá khác.

3. Tăng cường vitamin D

Có thể dễ dàng giảm đến 48% nguy cơ thoái hóa điểm vàng bằng cách bổ sung 600 đến 800 IU vitamin D mỗi ngày.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Buffalo (Mỹ) cho biết loại vitamin này chống lại chứng viêm có hại đồng thời chống lại sự hình thành các mạch máu bất thường trong võng mạc - có thể bị rò rỉ và gây tổn thương.

1 ly nước cam mỗi ngày cung cấp các flavonoid - nuôi dưỡng đôi mắt để giữ cho thị lực sắc nét ẢNH: SHUTTERSTOCK

4. Thường xuyên đi bộ

Các nhà khoa học tại Trường Y khoa và Y tế Công cộng - Đại học Wisconsin (Mỹ) đã phát hiện những người đi bộ hằng ngày có nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng thấp hơn 30%, theo For Women First.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Ronald Klein, cho biết ngay cả những lần tập thể dục ngắn cũng giúp giảm viêm và giảm căng thẳng oxy hóa cho thị lực.

5. Uống nước cam

1 ly nước cam mỗi ngày cung cấp các flavonoid - nuôi dưỡng đôi mắt để giữ cho thị lực sắc nét.

Một nghiên cứu gần đây của Úc, cho thấy uống 1 tách nước cam mỗi ngày làm giảm 65% nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng.

Tiến sĩ Grossman giải thích: Các chất béo trong dầu cá làm giảm chứng viêm trong mắt. Và vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh có thể quét các gốc tự do trước khi chúng có thể làm thủy tinh thể của mắt bị lão hóa sớm.

Để có kết quả tốt nhất, hãy uống 500 mg vitamin C - 2 lần mỗi ngày và uống dầu cá 1 viên mỗi ngày trong bữa ăn, theo For Women First.

6. Bài tập giữ cho tầm nhìn sắc nét

Giống như các cơ khác, các cơ ở mắt cần được tập thể dục và nghỉ ngơi để duy trì sự khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Aston của Anh cho biết, có một bài tập đơn giản có thể ngay lập tức xóa bỏ tình trạng mỏi mắt gây mất thị lực.

Cách làm:

Giữ ngón tay cái cách mắt khoảng 15 cm và tập trung nhìn vào đó trong khi hít thở sâu.

Tiếp theo, chuyển trọng tâm sang một vật thể khác cách xa ít nhất 3 mét và hít thở sâu thêm một lần nữa.

Tiếp tục luân phiên giữa việc nhìn chằm chằm vào ngón tay cái và vật thể ở xa trong một phút.

Cứ nửa giờ, lặp lại một lần nếu đang làm việc với sách hoặc điện thoại, máy tính sẽ giúp cải thiện thị lực của bạn, theo For Women First.