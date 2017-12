Theo trang Reader's Digest, chúng ta có thể tăng cường hệ miễn dịch một cách tự nhiên bằng 7 phương pháp sau:

1. Ăn các loại chất béo lành mạnh

Một số loại chất béo rất cần thiết cho sự phát triển của tế bào và quá trình sản xuất prostaglandins, một hợp chất giúp điều chỉnh phản ứng của hệ miễn dịch để chống lại vi khuẩn gây bệnh.

Các chuyên gia sức khỏe thường khuyến cáo mọi người nên lựa chọn các loại chất béo từ thực vật hơn là các loại chất béo từ động vật. Các loại chất béo từ động vật có thể làm giảm khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh của các tế bào bạch cầu, theo Reader's Digest.

2. Ăn nhiều cam, quýt

Vitamin C có khả năng thúc đẩy sự hoạt động của thực bào, loại tế bào có nhiệm vụ hấp thụ các vi khuẩn gây bệnh. Vitamin C lại có rất nhiều trong cam, quýt, chanh, bưởi. Vì cơ thể không thể lưu trữ vitamin C nên cần phải nạp đều đặn loại vitamin này mỗi ngày.

3. Cười

Tiếng cười và tâm trạng vui vẻ có thể tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Cả hai yếu tố này sẽ giúp tăng lượng kháng thể cũng như các tế bào bạch cầu, vốn có chức năng tấn công và tiêu diệt vi khuẩn, vi rút gây bệnh.

Cười cũng giúp làm tăng số lượng kháng thể trong chất nhầy của mũi và bên trong đường hô hấp, giúp ngăn chặn các tác nhân gây bệnh xâm nhập qua đường hô hấp.

Tỏi và củ hành có khả năng làm tăng cường hệ miễn dịch của cơ - Ảnh: Shutterstock

4. Vận động nhiều hơn

Hệ miễn dịch sẽ phản ứng lại với việc tập luyện thể dục bằng cách sản sinh ra nhiều tế bào có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Quá trình nãy sẽ tiếp diễn nếu việc tập thể dục trở nên đều đặn.

Các nghiên cứu ở Mỹ cho thấy những người có tập luyện thể chất thường xuyên từ 5 đến 6 ngày/tuần sẽ ít bị cảm lạnh và đau họng hơn 50% so với người không tập thể dục.

5. Hát

Một nghiên cứu ở Đức phát hiện việc ca hát có thể kích thích lá lách và giúp tăng nồng độ các kháng thể trong máu. Hình thức hát giúp tăng cường hệ miễn dích rất đa dạng, có thể hát theo nhóm hoặc hát nghêu ngao một mình, theo Reader's Digest.

6. Rau củ và gia vị

Tỏi và củ hành đều là những nguồn cung cấp các chất kháng vi rút quan trọng, giúp cơ thể tăng khả năng chống lại vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, những loại rau củ khác như cà rốt, khoai lang cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Chúng rất giàu beta carotene, chất có khả năng kháng viêm và tăng nồng độ bạch cầu trong máu.

Ngọc Quý