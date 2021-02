7 dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn có thể bị sa sút trí tuệ

Những người bị sa sút trí tuệ gặp vấn đề với các triệu chứng bạn sắp đọc sau đây, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

CDC Mỹ cho biết: Sa sút trí tuệ không phải là một bệnh cụ thể mà là một thuật ngữ chung để chỉ khả năng ghi nhớ, suy nghĩ hoặc đưa ra các quyết định bị suy giảm gây trở ngại cho việc thực hiện các hoạt động hằng ngày.

Bệnh Alzheimer là loại bệnh mất trí nhớ phổ biến nhất. Mặc dù chứng sa sút trí tuệ chủ yếu ảnh hưởng đến người lớn tuổi, nhưng nó không phải là một phần của quá trình lão hóa bình thường. Mất trí nhớ - “quên các sự kiện, lặp lại bản thân hoặc dựa vào các phương tiện hỗ trợ khác để giúp bạn ghi nhớ (như ghi chú hoặc lời nhắc)” - là một dấu hiệu chính, theo Eat This, Not That!