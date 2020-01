7 mẹo làm dịu cơn say rượu bia theo khoa học

Hãy trữ ít lê trong tủ lạnh và ép lấy nước uống, trước khi đi nhậu. Theo các nhà nghiên cứu tại Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung của Úc, chỉ cần uống hơn 200 ml nước ép lê là đủ để làm dịu cơn say rượu bia. Các nhà khoa học giải thích rằng nước ép lê tương tác với các enzyme giữ vai trò phá vỡ rượu, tăng tốc quá trình trao đổi chất, giúp cho cơ thể hấp thu lượng cồn ít hơn.

Cần lưu ý: Phải uống nước ép lê trước khi uống bất cứ thứ gì khác mới có hiệu quả.

Bất cứ ai từng say bí tỉ đều biết rằng âm thanh là kẻ thù. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nghe nhạc có thể giúp giảm chứng đau nửa đầu , cũng như chứng đau đầu do say rượu bia. Miễn là âm nhạc dễ chịu và phù hợp với sở thích của bạn, nó sẽ giúp xoa dịu cơn say, theo MF.