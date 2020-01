Thời gian đào thải của rượu bia? Bao lâu thì không còn nồng độ cồn?

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 11 tháng năm 2019, toàn quốc xảy ra 15.885 vụ tai nạn giao thông, giảm 935 vụ (giảm 5,56%) so với cùng kỳ 2018, nhưng số vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu bia có chiều hướng gia tăng, mức độ hậu quả do người vi phạm nồng độ cồn nặng hơn rất nhiều so với các vụ tai nạn thông thường.