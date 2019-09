Uống rượu bia bao nhiêu là vừa?

So với những người cả đời không đụng đến một giọt rượu bia nào thì những người uống 7 - 13 ly rượu hoặc bia mỗi tuần có tới 53% nguy cơ bị huyết áp cao, theo một nghiên cứu gần đây trên 17.059 người tại Mỹ, được công bố trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology.

Huyết áp cao, được biết đến như là “sát thủ thầm lặng”, làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và mất trí nhớ. Chuyên gia Amer Aladin thuộc Trung tâm y tế Wake Forest Baptist (Mỹ), trưởng nhóm nghiên cứu trên, thẳng thắn nói: “Nếu bạn uống một lượng rượu bia vừa phải hoặc lượng lớn, nên yêu cầu chỗ bán kiểm tra huyết áp của bạn mỗi lần bạn đến mua, đồng thời kêu họ giúp bạn giảm dần và ngưng hẳn rượu bia”.

Vừa cũng không tốt

Trong nhiều năm trước đây, uống rượu bia vừa phải - thường được xác định là 1 chai bia thông thường hoặc 1 ly rượu vang mỗi ngày đối với phụ nữ và tối đa là 2 đối với nam giới - đã được coi là một cách để giảm nguy cơ đột quỵ. Thế nhưng một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Lancet vào đầu năm nay, liên quan đến hơn 500.000 đàn ông và phụ nữ ở Trung Quốc , đã bác bỏ ý niệm đó. “Uống rượu bia vừa phải không có tác dụng ngừa đột quỵ, mà thậm chí còn làm tăng nguy cơ này”, Giáo sư Zhengming Chen thuộc Đại học Oxford (Anh) khẳng định.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu mới khác công bố trên chuyên san Canadian Medical Association Journal đã theo dõi thói quen uống rượu bia và sức khỏe tinh thần của người dân ở Hồng Kông và Mỹ trong 4 năm. Các chuyên gia so sánh những người cả đời không uống rượu bia với những người từng uống rượu bia vừa phải song nay đã bỏ. Trưởng nhóm nghiên cứu Michael Ni tại Đại học Hồng Kông cho biết: “Bỏ rượu bia, đồ uống có cồn là yếu tố có liên quan đến việc sức khỏe tinh thần được cải thiện, nhất là đối với phụ nữ”.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn lợi ích

Kết quả một cuộc hồi cứu hơn 1.000 công trình nghiên cứu về rượu bia cũng không tán thành việc uống rượu bia, dù ở mức vừa phải.

“Chúng tôi thấy uống rượu bia ở mức nào cũng kèm rủi ro”, chuyên gia Max Griswold thuộc Đại học Washington (Mỹ) nhấn mạnh. Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Lancet đã tìm thấy “mối liên hệ mạnh mẽ giữa uống rượu bia với nguy cơ ung thư, chấn thương và các bệnh truyền nhiễm”. Trong các nghiên cứu khác, chỉ 1 ly rượu hoặc 1 chai bia mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ ung thư vú tăng 13%, ung thư thực quản tăng 17% và nguy cơ xơ gan tăng 13%.

Chuyên gia Robyn Burton thuộc Đại học King London (Anh) cũng nhận định: “Kết luận của nghiên cứu trên là rất rõ ràng”. Cô gọi nghiên cứu này là cái nhìn toàn diện nhất về gánh nặng toàn cầu từ thói quen uống rượu bia.

Chuyên gia Benjamin Han tại Trung tâm y tế Langone ở New York (Mỹ) chỉ ra rằng rượu bia vừa phải có thể gây rủi ro cho người già có vấn đề về sức khỏe hoặc phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú. “Nguy cơ thấp không có nghĩa là không có nguy cơ”, chuyên gia Han lưu ý.