7 tác dụng phụ đáng lo của việc ăn mặn

Bạn đã biết việc tiêu thụ nhiều muối hằng ngày có thể ảnh hưởng đến cơ thể của bạn như thế nào không?

1. Uống ít nước hơn

Bây giờ, bạn sẽ nghĩ rằng sau khi tiêu thụ thứ gì đó siêu mặn, bạn sẽ tiếp tục uống nước, vì muối luôn được cho là khiến bạn khát. Mặc dù điều này có thể xảy ra đúng cách, nhưng về lâu dài nếu ăn quá nhiều thức ăn mặn, bạn có thể sẽ uống ít hơn.

Làm thế nào điều này xảy ra? Theo một nghiên cứu dài hạn về cân bằng natri từ Tạp chí Điều tra Lâm sàng (Mỹ), nơi những người tham gia là nam giới được xem xét từ năm 2009 đến 2011, họ càng tiêu thụ nhiều muối, thì họ càng uống ít nước.

Điều này được cho là do cơ thể của chúng ta đang bảo tồn và sản xuất nhiều nước hơn. Và để cơ thể làm được điều này, bạn sẽ cần nhiều năng lượng và nhiên liệu hơn mà bạn lấy từ thức ăn, vì vậy điều này có thể dẫn đến ăn quá nhiều, theo Eat This, Not That!

2. Có thể tăng cân

Nếu bạn thích ăn thức ăn mặn, bạn có thể bắt đầu tăng cân . Các nhà nghiên cứu tại Đại học Deakin (Úc) phát hiện ra rằng tiêu thụ lượng muối dư thừa có thể khiến bạn thèm ăn và ăn nhiều thức ăn béo hơn. 3. Cảm thấy đầy hơi Ăn thức ăn mặn mỗi ngày sẽ dẫn đến đầy hơi, vì cơ thể bạn đang giữ nước. Một nghiên cứu trên Tạp chí American Journal of Gastroenterology (Mỹ) cho thấy đầy hơi phổ biến hơn ở những người ăn chế độ ăn nhiều natri so với những người ăn chế độ ăn ít natri. Khi bị đầy hơi, bạn cảm thấy khó chịu và đối với một số người, bạn cũng có thể bị đau. Vì vậy nên tránh những món ăn vặt mặn hằng ngày. 4. Ngón tay sưng lên Nếu bạn đang ăn nhiều thức ăn mặn, ngón tay của bạn có thể sưng lên. Hãy xem, khi có quá nhiều muối trong máu của bạn, cơ thể của bạn có thể chỉ giữ lại chất lỏng nếu tất cả natri không được bài tiết qua nước tiểu thông qua thận của bạn. Đó là khi ngón tay bị sưng tấy. 5. Bắt đầu nổi mụn

Mụn trứng cá và chế độ ăn uống có tác động trực tiếp đến nhau

Có rất nhiều bằng chứng ủng hộ ý kiến cho rằng mụn trứng cá và chế độ ăn uống có tác động trực tiếp đến nhau.

Một nghiên cứu cho thấy trong số 200 người tham gia, những người bị mụn trứng cá ăn thức ăn mặn so với những người không bị mụn trứng cá, những người không ăn nhiều natri, theo Eat This, Not That!

6. Đau đầu

Theo một nghiên cứu trên tạp chí BMJ, trong số 400 người tham gia, những người ăn thực phẩm có nhiều natri bị đau đầu hơn 1/3 so với những người ăn thực phẩm ít natri.

Một nghiên cứu khác cũng ủng hộ tuyên bố này, phát hiện ra rằng việc giảm lượng natri cũng làm giảm số lượng cơn đau đầu ở những người tham gia, tất cả đều là những bệnh nhân lớn tuổi bị tăng huyết áp.

7. Có thể bị cao huyết áp

Nó thực sự không phải là một bí mật, vì có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng lượng natri cao có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp . Mặc dù đây không phải là tác dụng phụ ngay lập tức của việc ăn một túi khoai tây chiên, nhưng nếu chế độ ăn của bạn chứa nhiều thức ăn mặn mà bạn ăn hằng ngày, theo thời gian, bạn có thể tự phát triển thành bệnh tăng huyết áp.

Đó cũng không phải là tất cả. Đột quỵ, suy tim, ung thư dạ dày và bệnh thận cũng có liên quan đến việc tiêu thụ quá nhiều muối, theo Eat This, Not That!