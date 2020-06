8 lợi ích không ngờ của việc hiến máu

Sau đây là những thứ bạn “mang về” cho bản thân từ việc “cho đi” máu của mình, theo Bold Sky.

1. Tăng cường sức khỏe tim

Việc hiến máu giúp duy trì nồng độ sắt và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch, đồng thời giúp duy trì nhịp tim. Bằng cách kiểm tra nồng độ sắt, việc hiến máu cũng giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tim.

2. Ngăn ngừa bệnh thừa sắt (hemochromatosis)

Một trong những lợi ích sức khỏe chính của việc hiến máu là giảm nguy cơ mắc bệnh thừa sắt (hemochromatosis).

Đúng như tên gọi, đó là một tình trạng sức khỏe phát sinh do cơ thể hấp thu quá nhiều chất sắt. Tình trạng này là do di truyền hoặc có thể do nghiện rượu, thiếu máu và các rối loạn khác gây ra. Việc hiến máu thường xuyên sẽ giảm tình trạng quá tải chất sắt trong cơ thể.

3. Giảm nguy cơ tổn thương gan

Khi nồng độ sắt trong cơ thể bạn trở nên quá mức, nó làm tăng nguy cơ suy gan và tổn thương tuyến tụy. Do đó, việc hiến máu giúp loại bỏ lượng sắt dư thừa. Điều này, đến lượt nó, giúp giảm nguy cơ tổn thương gan và tuyến tụy, theo Bold Sky.

4. Kiểm soát huyết áp

Một trong những lợi ích quan trọng khác của việc hiến máu là tác động của nó đối với việc kiểm soát mức huyết áp cao

Khi bạn hiến máu, thể tích máu được cân bằng, do đó ngăn ngừa sự gia tăng huyết áp. Vì vậy, một trái tim khỏe mạnh là tốt để ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

5. Kích thích sản xuất tế bào máu

Một trong những lợi ích sức khỏe quan trọng khác của việc hiến máu là nó giúp kích thích việc sản xuất tế bào máu mới, bù cho việc mất máu, qua đó giúp duy trì sức khỏe tổng thể và sức khỏe của bạn, theo Bold Sky.

6. Đốt cháy calorie

Theo Đại học California (Mỹ), một người có thể đốt cháy khoảng 650 calorie mỗi lần hiến 1 pint (khoảng 473 cm3) máu.

Những người hiến máu có thể giảm cân nếu thực hiện điều này thường xuyên do nó giúp đốt cháy những calorie thừa trong cơ thể bạn.

Điều này rất hữu ích cho những người béo phì và có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và các rối loạn sức khỏe khác. Tuy nhiên, hiến máu thường xuyên không được khuyến cáo như một cách để giảm cân.

7. Có thể làm giảm nguy cơ ung thư

Hàm lượng sắt trong cơ thể thấp đi làm giảm nguy cơ phát triển các triệu chứng ung thư. Nguy cơ bị ung thư, đặc biệt là ung thư ruột kết, phổi, gan, họng và phổi thấp hơn nếu bạn hiến máu. Giảm mức độ sắt trong cơ thể có liên quan đến nguy cơ ung thư thấp, theo Bold Sky.

8. Những lợi ích khác

Ngoài những lợi ích chủ yếu nói trên, hiến máu còn có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe cảm xúc, có lợi cho sức khỏe thể chất của bạn, giúp thoát khỏi cảm giác tiêu cực, mang lại cảm giác thân thuộc và giảm tình trạng cô lập, theo Bold Sky.