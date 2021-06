Ăn kiêng giảm cân sau giãn cách phòng Covid-19 sao cho hiệu quả?

Vì muốn mau chóng giảm cân thật nhanh nên nhiều người áp dụng chế độ ăn khắt khe, cắt giảm lượng lớn thực phẩm trong ngày. Khi cơ thể phải nhịn ăn đột ngột một lượng lớn thực phẩm thì sẽ dễ gây căng thẳng, khiến mọi người không thể duy trì được chế độ ăn kiêng, theo Eat This, Not That!.

Cuối cùng, họ phải ăn lại và ăn còn nhiều hơn so với trước kia. Lúc này, mục tiêu ăn kiêng để giảm cân thất bại, thậm chí còn gây tăng cân nhiều hơn.

Thay vì bắt đầu với chế độ ăn kiêng khắt khe, mọi người có thể áp dụng những cách sau:

Chọn thời điểm phù hợp để ăn

Những căng thẳng do dịch bệnh và chế độ ăn kiêng khắt khe sẽ kích hoạt các hoóc môn gây đói. Thay vì ăn theo ý thích, chúng ta hãy lên kế hoạch cho các bữa của mình.

Ví dụ, bạn hãy xác định những thời điểm nào trong ngày để ăn 3 bữa chính. Giữa các bữa này có thể có một số thời điểm cảm thấy đói. Khi đó, hãy chủ động chuẩn bị các loại thực phẩm lành mạnh để ăn nhẹ. Hãy ưu tiên các món giàu protein và vitamin như trứng, trái cây, rau củ, đậu.

Một dĩa thực phẩm cân bằng cần có 50% là trái cây, rau củ, 25% thịt nạc giàu protein, 25% còn lại là các loại carb giàu chất xơ hoặc ngũ cốc nguyên hạt Ảnh: Shutterstock

Để trong bếp những thực phẩm lành mạnh

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến cáo những người đang giảm cân không nên để các món có nhiều đường như bánh ngọt, nước ngọt có gas trong bếp. Thay vào đó, người ăn kiêng cần mua các món ăn lành mạnh và để trong bếp. Vì khi đói, chúng ta sẽ thường xuống bếp và lấy những món gần mình nhất.

Những món này có thể là ngũ cốc nguyên hạt, đậu, trái cây, rau củ, đậu phộng, đậu xanh, đậu lăng hay các loại hạt như hạnh nhân, óc chó… Lựa chọn các món lành mạnh mà mình thích sẽ giúp quá trình giảm cân dễ dàng hơn.

Chế độ dinh dưỡng cân bằng

Để có một bữa ăn cân bằng và tốt cho sức khỏe , người giảm cân có thể áp dụng công thức nằm trong hướng dẫn chế độ ăn uống của Mỹ.

Theo đó, trên một dĩa thực phẩm của bạn cần có 50% dĩa là trái cây và rau củ, 25% dĩa là thịt nạc giàu protein và 25% còn lại là các loại carb giàu chất xơ hoặc ngũ cốc nguyên hạt, theo Eat This, Not That!.