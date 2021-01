Ăn nhiều chất xơ giúp giảm trầm cảm

Nghiên cứu được các nhà khoa học Hàn Quốc tiến hành trên 5.807 phụ nữ có độ tuổi trung bình là 47. Trong số đó có 2.949 người ở tuổi tiền mãn kinh và 2.858 người trong độ tuổi mãn kinh.

Nhóm nghiên cứu phát hiện những phụ nữ có chế độ ăn uống nhiều chất xơ sẽ ít có triệu chứng trầm cảm hơn. Đặc biệt, sau khi điều chỉnh các biến số có thể ảnh hưởng đến kết quả, chẳng hạn tình trạng hôn nhân, thu nhập, trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe... các nhà khoa học nhận thấy phụ nữ tiền mãn kinh vẫn có nguy cơ trầm cảm thấp hơn nếu ăn đủ chất xơ, nhưng không có sự khác biệt đáng kể ở nhóm phụ nữ đã mãn kinh.

PGS-TS Kim Jung-ha của Đại học Chung-ang (Seoul, Hàn Quốc), tác giả nghiên cứu, cho biết: “Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra lượng chất xơ trong chế độ ăn hằng ngày có thể điều chỉnh sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột, từ đó thúc đẩy sức khỏe não bộ bằng những ảnh hưởng lên chất dẫn truyền thần kinh. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu đầu tiên tập trung vào so sánh sự khác nhau giữa hai nhóm phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh”.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố đầy đủ trên Tạp chí Menopause: The Journal of the North American Menopause Society.