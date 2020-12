Bác sĩ khuyên điều gì để giảm vòng eo của bạn?

Trên thực tế, nếu bạn chỉ tập trung vào các bài tập để có vòng eo thon gọn mà không cố gắng ăn uống lành mạnh, bạn sẽ không bao giờ có được vòng bụng phẳng như ý muốn.

Tiến sĩ Tonya Sweezer, một bác sĩ y học gia đình (Mỹ), đã chỉ ra rằng mặc dù tập luyện cốt lõi của bạn là tốt cho việc săn chắc và xác định cơ bụng, nhưng nếu bạn không tập trung vào khía cạnh dinh dưỡng, bạn sẽ không bao giờ có được vòng eo thon gọn đó, theo Eat This, Not That!

Tiến sĩ Sweezer nói: “Lõi khỏe là chìa khóa để săn chắc nhưng cơ bụng được tạo ra trong nhà bếp".

Vậy chính xác thì làm thế nào để có được một vòng eo thon gọn bằng cách ăn uống lành mạnh ? Tiến sĩ Sweezer đã cung cấp cho chúng tôi một số mẹo để giúp bạn bắt đầu. Và để biết thêm các mẹo ăn uống lành mạnh, hãy nhớ xem danh sách 7 thực phẩm lành mạnh nhất nên ăn ngay bây giờ của chúng tôi.

Cách ăn uống tốt hơn để có vòng eo thon gọn

Tiến sĩ Sweezer nói: "Nói chung, chúng ta nên hạn chế ăn 3 đến 4 giờ trước khi đi ngủ, trừ phi có lý do về y tế. Một nghiên cứu của BMC Public Health cho thấy mối liên hệ giữa thói quen ăn uống vào ban đêm với việc gia tăng hội chứng chuyển hóa và béo phì".

Tiếp theo, điều quan trọng là phải uống đủ nước

Tiến sĩ Sweezer nói: “Bởi vì không uống đủ nước, điều này có thể gây ra tình trạng giữ nước và chướng bụng”.

Uống đủ nước rất quan trọng để giảm chướng bụng, ngăn ngừa bệnh tật và thậm chí cung cấp năng lượng cho bạn suốt cả ngày. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải tính toán lượng nước bạn nên uống ở nhà.

Theo tiến sĩ Sweezer, ăn thực phẩm chất lượng cao cũng rất quan trọng, nếu không sẽ gây ra các vấn đề về tiêu hóa như táo bón và IBS.

Tiến sĩ Sweezer nói: “Tránh 'những thực phẩm có vấn đề' đã biết (những thực phẩm không được dung nạp tốt) và đảm bảo cung cấp đủ chất xơ chất lượng cao để đảm bảo sự hoạt động đều đặn của ruột”.

Ăn quá nhiều cũng có thể gây ra một loạt các vấn đề về tiêu hóa. Theo tiến sĩ Sweezer, ăn quá nhiều “làm quá tải hệ tiêu hóa và khó xử lý thức ăn, dẫn đến đầy bụng”. Cô Sweezer khuyên bạn nên giữ các khẩu phần hợp lý.

Nói chung, nếu bạn thường có một chế độ ăn uống nghèo nàn, thì không có bài tập giảm cân nào có thể đảo ngược những gì bạn đã ăn.

Tiến sĩ Sweezer nói: “Chế độ ăn nhiều đồ ăn nhẹ có đường và thực phẩm không lành mạnh có tác động lớn nhất đến vòng eo. Cần tập trung vào các loại thực phẩm lành mạnh để kiểm soát vòng eo", theo Eat This, Not That!