Bác sĩ ơi: Phân biệt đột quỵ và cơn đau tim

Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Bình, Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Dược, TP.HCM:

Cơn đau tim xảy ra khi dòng máu đi đến một phần nào đó của tim bị tắc, thường là do cục máu đông làm tắc nghẽn dòng chảy mạch máu nuôi tim. Không có máu giàu dưỡng khí, cơ tim bắt đầu chết. Cơn đau tim như trên gọi là nhồi máu cơ tim

Đột quỵ của não xảy ra khi dòng máu và dưỡng khí đi lên não bị gián đoạn, do một mạch máu nuôi não bị tắc nghẽn do cục máu đông hay do mạch máu bị vỡ.

Một triệu chứng chung của đột quỵ là xảy ra đột ngột và đau đầu dữ dội. Đột quỵ đôi khi được gọi là cơn bệnh não. Ngược lại, cơn đau tim thường xảy ra với đau ngực.

Việc nhận biết đúng các triệu chứng khác nhau của đột quỵ và cơn đau tim có thể giúp đưa ra cách sơ cứu khác nhau đúng đắn.

Dấu hiệu của cơn đau tim:

Một số cơn đau tim xảy ra đột ngột và dữ dội, khiến người bệnh thở hổn hển, cảm giác đè nặng trước ngực và ngã xuống nền. Trong khi đó, cũng có những trường hợp bắt đầu từ từ, đau nhẹ hoặc khó chịu, thường không biết mình bị gì và chờ khá lâu mới đi khám.

Đa số thấy khó chịu ở giữa ngực kéo dài hơn mấy phút rồi hết hoặc bị lại. Có thể cảm thấy khó chịu như bị đè ép, bị vắt, căng đầy hoặc đau.

Mặt khác, có khó chịu tại các vùng phía trên cơ thể: có thể đau hay khó chịu một hay hai tay, cổ, lưng, hàm hay dạ dày; ra mồ hôi lạnh, buồn nôn hay đau đầu nhẹ. Khó thở, kèm theo hoặc không với khó chịu trong lồng ngực.

Dấu hiệu cảnh báo đột quỵ:

Tê hay yếu đột ngột ở mặt, tay, chân, nhất là ở một bên cơ thể.

Lẫn lộn đột ngột, rối loạn nói hay hiểu biết.

Rối loạn nhìn đột ngột ở một hay hai mắt.

Rối loạn đột ngột về đi lại, hoa mắt chóng mặt, mất thăng bằng, mất phối hợp động tác.

Đau đầu đột ngột, dữ dội mà không biết nguyên nhân.

Nếu bạn hay người xung quanh có bất kỳ dấu hiệu nào thì nên gọi cấp cứu 115 hoặc đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Phòng ngừa bệnh:

Dù là hai biến cố sức khỏe khác nhau nhưng cả hai đều có những khuyến cáo chung giống nhau giúp đề phòng đột quỵ và cũng có thể giúp giảm nguy cơ cơn đau tim. Bao gồm:

Giữ mức cholesterol và huyết áp trong các giới hạn khỏe mạnh; duy trì cân nặng khỏe mạnh; giữ đường huyết có kiểm soát; không hút thuốc; hạn chế rượu bia. Có chế độ vận động, thể dục thể thao và ăn uống điều độ: tập luyện thường quy nhiều ngày trong tuần; chế độ ăn có mức độ thấp mỡ bão hòa, các loại đường cho thêm và sodium.

Lối sống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ cơn đau tim hay đột quỵ.