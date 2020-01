Bạn biết gì về người độc thân vì 'dịch' cô đơn thời đại?

Nhiều người quy nguyên nhân vì người độc thân cô đơn hơn người kết hôn, mà tỉ lệ Forever Alone (FA - người độc thân) tăng, dẫn đến cô đơn tăng theo.

Bài báo trên The Wall Street Journal với tít The Loneliest Generation (Thế hệ cô đơn nhất) cho rằng, bởi vì khi cần, người độc thân không có ai để hướng đến nên họ cô đơn hơn những người có đôi có cặp. Tiến sĩ xã hội học Elyakim Kislev, giảng viên Đại học Do Thái Jerusalem (Israel), đã viết một bài phản pháo lại The Wall Street Journal trên PT.