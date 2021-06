Bao lâu sau tiêm phòng vắc xin Covid-19 thì được mang thai?

Các phản ứng thông thường sau tiêm vắc xin Covid-19 của AstraZeneca: đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, khó chịu, sốt trên 38 độ C (có thể gặp trên 10%); sưng tấy, ban đỏ tại chỗ tiêm (gặp từ 1% đến dưới 10%). Sau tiêm, cần tự theo dõi sức khỏe ít nhất 2 ngày. Nếu phát hiện bất thường như: sốt cao trên 39 độ C, khó hạ nhiệt độ , sốt kéo dài hơn 24 giờ, co giật, phát ban, vật vã, lừ đừ, khó thở hoặc biểu hiện bất thường khác, cần đến ngay cơ sở y tế.