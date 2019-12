Bệnh nhân bị chuyển lòng vòng

Trả lời Thanh Niên, một bác sĩ (BS) tại Viện Tim thừa nhận do bệnh nhân (BN) đông và nặng, nên bệnh viện (BV) đã xài hết quỹ khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT). Có thời điểm, BV rất khó khăn.

“BN có thể trì hoãn được thì trì hoãn, còn những BN nặng cần giải quyết thì vẫn phải mổ, sau đó sẽ xin bổ sung tiền sau”, BS này nói. Một chuyên gia quản lý BHYT nói rằng, do tình trạng cạn quỹ KCB BHYT nên hiện nay đáng lo là BN vào viện thì các BV phải chuyển viện. Cách đây gần nửa tháng, một BN bị trọng thương cánh tay phải chuyển lòng vòng qua 2 BV, cuối cùng đến BV Nhân dân 115 mới được phẫu thuật, mặc dù các BV trước đều thực hiện được kỹ thuật này.

Có nhiều phương án được BHXH và Sở Y tế TP bàn tính, trong đó có phương án cho các BV thêm tiền để hoạt động, chờ quyết định bổ sung kinh phí hơn 1.700 tỉ đồng từ Chính phủ (theo đề xuất của TP). Theo đó, ưu tiên bổ sung kinh phí cho các BV chuyên khoa, đa khoa công lập… để hoạt động đến cuối năm. Ngoài ra, còn có phương án, các BV tự cân đối, quyết định bệnh nào nhận, bệnh nào không - tức là bệnh khẩn cấp, nặng thì nhận; còn bệnh có thể kéo dài được thì hẹn... sang năm 2020 (!?).

BHXH TP sẽ không thanh toán chi phí KCB gia tăng do nguyên nhân chủ quan; lựa chọn và chỉ định thuốc, kỹ thuật… rộng rãi, không phù hợp với tình trạng bệnh và các quy định về chuyên môn. Trường hợp đơn vị chi vượt số dự toán KCB BHYT do nguyên nhân khách quan, BHXH TP sẽ phối hợp Sở Y tế xem xét, tổng hợp báo cáo BHXH Việt N am và trình UBND TP.