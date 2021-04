Bệnh nhân đột quỵ 'xin nhìn con lần cuối': Đã hồi phục, mong sớm về với con

Phép màu cho người cha nghèo hiếm muộn gặp cơn đột quỵ lao đao

Ths.BS Trần Văn Triệu, Trưởng khoa Tim mạch - Can thiệp, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết sức khỏe của bệnh nhân C. hiện đã ổn định, bệnh nhân đã có thể đi tới lui, sinh hoạt ăn uống bình thường, mạch huyết áp ổn định và có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Biết tin toàn bộ khoản chi phí khoảng 80 triệu đồng chữa trị, can thiệp đặt stent mạch vành đang được bệnh viện vận động giúp đỡ, vợ chồng anh C. đều xúc động không nói thành lời.

Chị H.T.H.T mừng rơi nước mắt khi chồng được cứu sống qua cơn đột quỵ tim, giờ đây chỉ mong tới ngày về nhà với con nhỏ, không phải lo lắng tới khoản viện phí 80 triệu đồng Ảnh: Đình Tuyển

Theo chị H.T.H.T, vợ bệnh nhân C., cả chị và chồng đều không còn cha còn mẹ nên khi anh C. nhập viện, chị đã phải đem con nhỏ 18 tháng tuổi sang gửi người anh trông giữ tiếp. Chị T. kể, lấy nhau được khoảng 7 năm, chị từng mang bầu nhưng chỉ được 3 tháng thì sẩy thai. Sau đó là khoảng thời gian mong mỏi, chờ đợi có con trở lại nhưng vô vọng.

“Hơn 22 năm kể từ ngày cưới, gần như đã chấp nhận số phận vô sinh thì tôi chợt có bầu rồi sinh được bé trai. Vợ chồng mừng không kể hết”, chị T. kể. Chị cho biết thêm: “Giờ nghĩ lại lúc lo lắng, bế tắc tôi ngỡ như nằm mơ vậy. Ảnh được cứu sống rồi, mấy hôm nay trong người khỏe lại, đi tới đi lui được, cả hai vợ chồng đều thấy nhớ con quá trời. Cả hai chỉ mong mau mau được xuất viện để về quê gặp con. Ảnh mà chết thì tôi không biết phải xoay trở nuôi con thế nào”.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, bệnh nhân N.Q.C đang đi làm thuê thì đột ngột lên cơn đột quỵ nhồi máu cơ tim cấp và được đưa đi cấp cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tình trạng bệnh nhân phải can thiệp đặt stent khẩn cấp với chi phí điều trị rất cao. Nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, nên gia đình bệnh nhân gần như buông xuôi. Sau đó, ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã quyết định can thiệp cứu bệnh nhân trước và tìm hướng hỗ trợ chi phí sau.

Nhiều cách làm hay để cứu bệnh nhân nghèo

Theo Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, không chỉ bệnh nhân N.Q.C., những năm qua, đã có rất nhiều bệnh nhân nghèo được các bác sĩ bệnh viện giúp đỡ kịp thời nhờ cách làm hay, thiết thực trong công tác xã hội giúp đỡ bệnh nhân.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân , Phó trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết Ban giám đốc bệnh viện luôn nhắc nhở ưu tiên cứu người bệnh trước, những trường hợp bệnh nhân khó khăn, tùy từng hoàn cảnh sẽ tìm hướng gỡ khó cho bệnh nhân sau.

“Mà phần lớn bệnh nhân cần hỗ trợ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại thường gặp bệnh hiểm nghèo với chi phí điều trị rất cao vượt quá khả năng chi trả của họ. Vì vậy để có đủ nguồn lực để hỗ trợ cho bệnh nhân là điều không hề dễ dàng. Phòng công tác xã hội phải tìm mọi cách để làm thể nào tạo một cầu nối thường xuyên giữa bệnh nhên nghèo cần giúp đỡ với các mạnh thường quân, các tổ chức, nhóm thiện nguyện”, chị Ngân nói.

Nhờ nhiều cách làm hiệu quả nên trong 4 năm qua, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ cho 2.167 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại bệnh viện với tổng số tiền hơn 8,4 tỉ đồng.

Theo chị Ngân, để có được khoản hỗ trợ trên, cách thức vận động cũng được triển khai rất phong phú, tận dụng mọi nguồn lực có thể. Ngay như trang facebook Phòng Công tác xã hội của bệnh lập từ năm 2019, cũng đã vận động được tổng số tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo hơn 600 triệu đồng. Hay như chương trình văn nghệ “Chia sẻ yêu thương” thường niên cũng được tổ chức ở bệnh viện để gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Ca sĩ toàn là “cây nhà lá vườn”, còn những người đóng góp đầu tiên chính là các y bác sĩ, lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của bệnh viện. Vậy mà từ năm 2018 đến nay những những chương trình này cũng đã nhận được khoản hỗ trợ gần 1,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng có kết nối rất tốt với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn để ủng hộ các chương trình hỗ trợ bệnh nhân, như chương trình phẫu thuật tim miễn phí với kinh phí hơn 3 tỉ đồng. Chưa kể, còn các chương trình hợp tác với các đoàn y khoa quốc tế để hỗ trợ bệnh nhân nghèo như hợp tác giữa Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, của bệnh viện với Tổ chức Y khoa International Extremity Project (IEP) đến nay đã phẫu thuật miễn phí dị tật bổ bàn chân cho hơn 500 bệnh nhân dị tật ở đồng bằng sông Cửu Long.

Hay tương tự là hợp tác với đoàn Impact Health Vietnam (tổ chức phi lợi nhuận đến từ Mỹ) cũng thường xuyên đến bệnh viện hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp cùng bệnh viện thực hiện can thiệp mạch vành, phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo... với nguồn tài trợ trang thiết bị y tế hàng chục tỉ đồng.