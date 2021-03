Bệnh nhân đột quỵ xin 'nhìn con lần cuối' vì quá nghèo được cứu sống

Bất lực xin nhìn con lần cuối

Do gia cảnh bệnh nhân quá khó khăn, không có bảo hiểm y tế lại có con nhỏ nên bệnh viện đã phải hỗ trợ hoàn toàn viện phí khoảng 80 triệu đồng.

Trước đó, bệnh nhân C. đang đi làm thuê thì đột ngột khó thở, đau ngực trái dữ dội. Anh C. được đưa vào y tế địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu vào lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày, với tình trạng đau ngực trái nhiều, vật vã.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành trước giờ thứ 9 có chỉ định chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu.

Niềm vui có con muộn chưa được bao lâu thì cơn đột quỵ tim ập tới khiến anh C. như rơi vào đường cùng. Quá khó khăn anh C. gần như buông xuôi xin gặp mặt con lần cuối Ảnh: Đình Tuyển

Tuy nhiên, hoàn cảnh bệnh nhân rất khó khăn, là lao động chính trong gia đình với nghề làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh, vợ làm thuê thu nhập không ổn định. Bi kịch hơn khi bệnh nhân mới có con đầu lòng được 18 tháng sau 22 năm lấy vợ mong mỏi có con.

Chị H.T.H.T, vợ bệnh nhân, cho biết: “Bác sĩ thông báo không can thiệp là ảnh chết mà can thiệp thì biết lấy đâu ra khoản tiền 80 triệu đồng để chi trả. Ông xã tôi nói ráng nhờ người đưa con lên cho ảnh nhìn mặt con lần cuối. Tôi bất lực không biết làm sao nữa”.

Chị T. cho biết, hai vợ chồng gần như buông xuôi. Nhưng may mắn cho anh C. khi lãnh đạo bệnh viện đã quyết định “can thiệp cứu người trước, kinh phí tìm cách hỗ trợ sau”.

“Chắc chắn trường hợp này, nếu chậm trễ can thiệp sẽ rất khó giữ được tính mạng bệnh nhân. Vì vậy, lúc nghe bác sĩ xin ý kiến, Ban lãnh đạo bệnh viện đã quyết định ngay, cứ can thiệp cúu bệnh nhân trước, không thể vì họ không có tiền tạm ứng mà chậm trễ bởi can thiệp cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp gần như là chạy đua với tử thần, phải tái thông mạch vành cho bệnh nhân càng sớm càng tốt”, BS Phong nói.

Ngay sau đó, ê kíp can thiệp do BS.CK1 Nguyễn Văn Nhiệm, BS Dương Hoàng Mẫn thực hiện chụp và can thiệp mạch vành thành công cho bệnh nhân bằng stent đặt vào nhánh liên thất trước đoạn gần. Sau khoảng 30 phút, ca can thiệp thành công đã tái thông hoàn toàn đoàn mạch vành bị tắc cho bệnh nhân.

Mạch vành bệnh nhân bị tắc đã được tái thông hoàn toàn sau ca can thiệp đặt stent Ảnh Đình Tuyển

Hiện tại, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện nhiều, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, bớt đau ngực, dấu hiệu sinh tồn ổn định, sinh hoạt gần như bình thường.

“Cứu con tôi thoát cảnh mồ côi”

“Thực sự giờ thấy chồng khỏe lại vậy tôi không biết phải cảm ơn các bác sĩ như thế nào cho đủ. Dù ảnh không còn khỏe như trước nhưng dẫu sao con tôi cũng còn đủ cả cha và mẹ không phải mồ côi, bơ vơ. Ảnh mà chết rồi, tôi không biết sẽ lo cho tương lai con ra sao”, chị T. xúc động nói.

Theo BS Phạm Thanh Phong, đến nay, toàn bộ chi phí điều chị cho anh C. vào khoảng 80 triệu đồng đã được bệnh viện giao cho Phòng Công tác xã hội của bệnh viện vận động mạnh thường quân giúp đỡ, đồng thời trích một phần từ nguồn Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viện.

Ngoài ca đột quỵ trên, thời gian qua, trên trang thông tin điện tử của bệnh viện cũng thường xuyên cập nhật những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ để kết nối với các mạnh thường quân. Khi có nguồn tài trợ, các nhà hảo tâm và nhân viên Công tác xã hội của bệnh viện đều trực tiếp đến tận giường bệnh để trao tặng.

“Tính riêng 4 năm qua, tổng số tiền bệnh viện vận động giúp bệnh nhân là hơn 8 tỉ đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng hỗ trợ người bệnh miễn giảm một phần viện phí được trích từ nguồn Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viện”, BS Phong nói.